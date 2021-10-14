مسح: ستة من عشرة شركات أمريكية أقبلت على رفع الأجور بنسبة 10%

أقبلت ستة من عشرة شركات أمريكية على رفع الأجور بنسبة 9.8% في المتوسط في محاولة منها لملء الوظائف الشاغرة، بحسب مسح لرؤوساء أقسام الماليات في الشركات.

رفع الأجور في الولايات المتحدة

وقال ثلاثة أرباع من تم سؤالهم إن شركاتهم تواجه صعوبات في التوظيف.

وأقبل الثلث من هؤلاء على تطبيق الميكنة أو استكشاف سبل تطبيقها بهدف استبدال العمالة، بحسب المسح الذي استطلع آراء 1,083 مدير مالي الشهر الماضي.

وأشار معظم هؤلاء المدراء إلى أن شركاتهم تعاني من تعطل سلاسل الإمدادات وأن هذا التعطل من المتوقع أن يستمر حتى عام 2022.

وقال التقرير:” الاحتمال الأكبر أن تتصرف الشركات الكبيرة على نحو ما لتوفيق سلاسل إمداداتها، مثل الاحتفاظ بمخزون أكبر أو تنويع سلاسل إمداداتها أو إعادة ترتيب مواصفاتها، بما يعني تحريك الانتاج ليكون قريبا من الولايات المتحدة أو تغيير لوجيستيات الشحن.”

وأشارت الشركات الصغيرة إلى امتلاكها قدرة أقل على المناورة ومن المحتمل أن تفضل الانتظار لحين إيجاد حلول لمشاكل سلاسل الإمدادات من تلقاء نفسها.