مسح: تراجع نشاط الأعمال في ألمانيا خلال يوليو

تراجع نشاط الأعمال في ألمانيا خلال شهر يوليو الجاري، مما يزيد من احتمال حدوث ركود في النصف الثاني من العام، حسبما أظهرت دراسة مسحية نشرت نتائجها اليوم الإثنين.

وانخفض مؤشر بنك هامبورج التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد اند بورز جلوبال إلى 48.3 في يوليو تموز مقابل 50.6 في يونيو، وهو ما يقل عن توقعات المحللين بقراءة 50.3.

وبهذا ينخفض المؤشر عن مستوى خمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير الماضي.

وأظهر المسح أن الاتجاه الهبوطي قاده قطاع الصناعات التحويلية، الذي انخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص به إلى 38.8 من 40.6 في ظل تراجع سريع في الطلب على السلع.

واستمر التباطؤ الذي بدأ الشهر الماضي في نمو قطاع الخدمات خلال يوليو تموز. وتراجعت قراءة مؤشر مديري مشتريات القطاع من 54.1 إلى 52.0.