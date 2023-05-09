مسح: تراجع الطلب على القروض المصرفية في الولايات المتحدة

لجأت البنوك الأمريكية إلى تشديد معايير الائتمان خلال الأشهر الأولى من العام، وشهدت ضعفا في الطلب على القروض من الشركات والمستهلكين، في أحدث مؤشر على بدأ تأثيرات رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة على قطاع التمويل، حسبما خلصت نتائج دراسة مسحية أجرها الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي.

وأظهر المسح، الذي يجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي كل ثلاثة أشهر ويستطلع فيه آراء كبار المسؤولين عن القروض، وهو الأول منذ سلسلة انهيارات البنوك الأخيرة، أن 46% من البنوك شددت شروط الائتمان لفئة رئيسية من قروض الشركات المتوسطة والكبيرة مقارنة مع 44.8 % في المسح السابق الذي جرى في يناير.

وبالنسبة للشركات الصغيرة، فإن الشروط أكثر صرامة إلى حد ما. وقال 46.7% من البنوك إن شروط الائتمان أصبحت أكثر صرامة الآن مقارنة مع 43.8 % في المسح الأخير.

وأفادت البنوك بأن طلب الشركات من جميع الأحجام على الائتمان أصبح أقل مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر.

وبالنسبة للمستهلكين، قالت البنوك إن ضعف الطلب على بطاقات الائتمان وقروض السيارات وأشكال القروض الأخرى للأسر عاد مرة أخرى وإن لم يكن بالدرجة التي شوهدت في نهاية العام الماضي.

وأظهرت بنوك استعدادا أقل لتقديم قروض للمستهلكين تُسدد على أقساط.

ويقول الاقتصاديون، الذين يدرسون رد الفعل على المسح، إن صعود أسهم البنوك التي تشدد معايير الائتمان يؤدي تدريجيا إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وقد يكون مقدمة للانكماش.