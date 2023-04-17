مسح بلومبرج يتوقع موعد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة

من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات السياسة في مايو ويونيو ويوليو المقبلة، قبل إيقاف دورة التشديد النقدي بعد ذلك، حسبما أظهرت نتائج مسح بلومبرج.

وبذلك يصل سعر الفائدة النهائي لدى البنك المركزي الأوروبي عن 3.75% مع الإبقاء عليها حتى نهاية العام الجاري، كما أوضح الاقتصاديون الذين شملهم المسح النقاط التالية:

توقعات الاقتصاديين تتماشى إلى حد كبير مع توقعات المستثمرين ، الذين قلصوا رهاناتهم بشأن المعدل النهائي للفائدة الأوروبية جراء تنامي المخاوف في أعقاب الانهيارات المصرفية الأخيرة في الولايات المتحدة وسويسرا.

ربما يكون التضخم الأساسي قد بلغ ذروته فيما يتعلق بالمتوسطات الفصلية، لكنه سيظل عند 5.5٪ خلال الربع السنوي الجاري، ومن المقرر أن يتجاوز الرقم الرئيسي في النصف الثاني من هذا العام.

وجدير بالذكر، صرحت محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في بيان سابق على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية، بأنه من المتوقع أن يستمر التضخم بمنطقة اليورو في الانخفاض بالفترة المتوقعة مع تلاشي ضغوط الأسعار، جنبا إلى جنب مع تشديد السياسة النقدية بما يزيد من ضعف الطلب، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وأشار محافظ المركزي الأوروبي إلى أن التضخم الأساسي سيحظى بدعم كبير من نمو الأجور المرتفع لمستويات تاريخية والمصاحب بأسواق العمل الضيقة بما يحد من تداعيات التضخم المرتفع على سوق العمل، الأمر الذي سيدعم المسار الهبوطي للتضخم الأساسي حيث يعود تدريجيا إلى معدلات تقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي.

كما أفادت لاجارد بأنه من المرجح نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة بسبب سوق العمل القوي وتعزيز سلاسل التوريد وكذلك، انخفاض معدلات التضخم.