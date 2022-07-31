مسح: المزيد من الشركات الأجنبية توسع أعمالها في الصين خلال الربع الثاني

أظهر استطلاع حديث أن الشركات الأجنبية العاملة في الصين لا تزال متفائلة بآفاق التنمية وإمكانات السوق في الصين، وأن الغالبية العظمى من الشركات حافظت على حجم أعمالها أو وسعتها في الربع الثاني من العام الجاري.

وحافظ حوالي 72.5 في المئة من بين أكثر من 500 شركة أجنبية شملها الاستطلاع على حجم أعمالها في الربع الثاني، بزيادة 1.5 نقطة مئوية عن نتائج الاستطلاع في الربع الأول، وفقًا لتقرير صادر عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

أعمال الشركات الأجنبية في الصين

وقامت حوالي 18.5 في المئة من الشركات الأجنبية بتوسيع أعمالها في الصين، بزيادة 2.1 نقطة مئوية عن نتائج الاستطلاع السابق.

وأظهر الاستطلاع أيضًا أن الشركات الأجنبية لا تزال متفائلة بآفاق تنميتها في الصين، حيث أبلغت 11.2 في المئة من الشركات عن زيادة الاستثمار في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بين أبريل ويونيو.

وأوضح التقرير أن أكثر من 40 في المئة من الشركات الأجنبية التي شملها الاستطلاع قالت إنها ستختار مدينتي تشنغدو و تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين كوجهات استثمارية رئيسية.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.