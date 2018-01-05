مسح: التزام أوبك بتخفيضات النفط ارتفع في ديسمبر

رويترز خلص مسح أجرته رويترز إلى أن أوبك زادت مستوى الالتزام باتفاق خفض إمدادات النفط في ديسمبر، بفعل المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا وتخفيضات إضافية من دول خليجية مصدرة للخام، ما يظهر التزاما قويا بالاتفاق على الرغم من ارتفاع الأسعار. أظهر المسح أن نسبة الالتزام بالتخفيضات ارتفعت إلى 128 % من 1

رويترز

خلص مسح أجرته رويترز إلى أن أوبك زادت مستوى الالتزام باتفاق خفض إمدادات النفط في ديسمبر، بفعل المزيد من التراجع في إنتاج فنزويلا وتخفيضات إضافية من دول خليجية مصدرة للخام، ما يظهر التزاما قويا بالاتفاق على الرغم من ارتفاع الأسعار.

أظهر المسح أن نسبة الالتزام بالتخفيضات ارتفعت إلى 128 % من 125 % في نوفمبر، وضخت دولة الإمارات العربية المتحدة نفطا يقل عن المستوى المحدد لها في أوبك وذلك للمرة الأولي منذ دخل الاتفاق حيز التنفيذ يناير 2017 لتنضم إلى السعودية والكويت.

تخفض منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة، ويستمر الاتفاق حتى نهاية 2018.

بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ مايو 2015 هذا الأسبوع بدعم من هبوط في المخزونات وقوة الطلب وارتفاع مستوى التزام أوبك، ويستفيد الكثير من المنتجين، الذين ما زالوا يعانون جراء انهيار الأسعار في 2014، من ارتفاع الأسعار والإيرادات الإضافية.