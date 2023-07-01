مسح: إنتاج أوبك يسجل هبوطا طفيفا في يونيو قبل خفض سعودي

سجل إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هبوطا طفيفا في يونيو إذ حدت الزيادات من العراق ونيجيريا من تأثير التخفيضات التي أعلنها منتجون آخرون، رغم اتفاق تحالف أوبك+ الأوسع والتخفيضات الطوعية من عدة دول بالمجموعة لدعم السوق، حسبما أظهرت دراسة مسحية لوكالة رويترز.

ووجد المسح أن منظمة أوبك ضخت 28.18 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض 50 ألف برميل يوميا فقط عن الرقم المعدل لمايو. وفي مايو انخفض الإنتاج بمقدار 240 ألف برميل يوميا مع دخول أحدث عمليات خفض حيز التنفيذ وقتها.

ويشير المسح إلى إحراز تقدم طفيف من جانب أوبك في الحد من الإمدادات قبل الخفض الطوعي الإضافي من السعودية والذي يدخل حيز التنفيذ في يوليو تموز، في إطار أحدث اتفاق للمنتجين والذي توصلوا إليه في يونيو حزيران لدعم السوق.

وفي أبريل، تعهد عدد من أعضاء تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء مثل روسيا، بتنفيذ تخفيضات طوعية علاوة على تلك التي أقروها في أواخر عام 2022 مع تدهور الآفاق الاقتصادية.

وفي مايو، اتفقت ست من دول أوبك في مايو أيار على خفض الإنتاج بمقدار 1.04 مليون برميل يوميا إضافية، مما أضاف للتخفيضات التي كانت قائمة بالفعل والبالغة نحو 1.27 مليون برميل يوميا. واستمر سريان هذه التخفيضات في يونيو.