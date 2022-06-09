مسح أعمال لـ3 مؤسسات دولية: حوافز الشركات في الشرق الأوسط لإزالة انبعاثات الكربون تعتبر ضعيفة

أكد مسح الأعمال الذي أجرته 3 مؤسسات دولية عن القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن الحوافز التي تدفع الشركات في المنطقة لإزالة انبعاثات الكربون تعتبر ضعيفة ، إضافة إلى أن الأعمال التجارية أقل احتمالا من نظيراتها في أوروبا وآسيا الوسطى لاعتماد تدابير تقلل من تأثيرها على البيئة .

ولإطلاق العنان للنمو المستدام في القطاع الخاص في المنطقة ، دعا المسح اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تقليل الحواجز التنظيمية أمام الشركات ، وتعزيز المنافسة وتقليل المثبطات الناشئة عن النفوذ السياسي وممارسات الأعمال غير الرسمية.

لفت الى أن المنطقة بحاجة إلى إصلاحات لتسهيل الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية والاستثمارات في رأس المال البشري ، بينما تتماشى مع الأجندة العالمية للحد من تغير المناخ وتعزيز الاستدامة وحماية البيئة الطبيعية.كما يمكن أن يكون تحسين الممارسات الإدارية مفيدًا لذلك.



ونشر بنك الاستثمار الأوروبي ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي اليوم تقريرًا مشتركًا بعنوان “إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.



يتناول التقرير القيود التي تواجه نمو الإنتاجية والتراكم المحدود للعوامل أو الإنتاج في القطاع الخاص في المنطقة، استناداً على مسح الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم إجراؤه بين أواخر 2018 و 2020 على أكثر من 5800 شركة رسمية في جميع أنحاء مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا للمسح، تراجعت بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل عوامل مختلفة ، واشار ان ممارسات الإدارة متخلفة عن البلدان المعيارية ، مع انخفاض متوسط ​​الدرجات في جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2013.

وتشير نتائج مسح الاعمال، أن اللوائح الجمركية والتجارية تشكل حواجز أكثر شدة أمام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عنها في البلدان الأخرى.

واكدت حاجة الشركات إلى مزيد من الوقت لتخليص الجمارك للاستيراد أو التصدير مقارنة بالدول الأخرى. وتابع : تعتمد اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مستويات عالية من الواردات مقارنة بأنشطة التصدير المنخفضة.

وعلى الرغم من أن الشركات التي تتداول في السوق الدولية أكثر استعدادًا لتطوير العمليات وابتكارها ، فقط20٪ تستثمر في الابتكار ما يمكن أن يؤثر على الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل للمنطقة.

حيث تحتاج المنطقة إلى استخدام أفضل لرأس المال البشري، و في الغالب، لا يستثمر سوى عدد قليل من الشركات المملوكة للأجانب في تدريب رأس مالها البشري، وهي تميل إلى أن تكون شركات تصدير متصلة رقميًا.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تشارك نسبة كبيرة من الشركات في أنشطة مالية مع لاعبين اقتصاديين آخرين ، وتختار التمويل الذاتي طواعية.