«مسجل خطر» ينهي حياة طفلة في القاهرة.. والمتهم: «اعتقدت سرقتها محمولي»

أنهى «مسجل خطر» حياة طفلة جارته بعد الاعتداء عليها بقطعة خشبية حتى فارقت الحياة في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة ، وذلك اعتقادًا منه بسرقتها هاتفه المحمول، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها طفلة متوفية إثر إصابتها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال والفحص، والتقابل مع والدتها وشقيقتها، قررت والدتها أن شخص مقيم بذات العقار “له معلومات جنائية”، اعتدى بالضرب على المتوفية، باستخدام قطعة خشبية، لاعتقاده بسرقة هاتفه المحمول مُحدثًا ما بها من إصابات، حتى فقدت الوعي وبنقلها للمستشفى توفيت فور وصولها، وأيدت شقيقة المتوفاة ما جاء بأقوال والدتها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبإرشاده ضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمسكنه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.