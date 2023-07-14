«مسجل خطر» يقتل سيدة داخل مسكنها بالبحيرة: «شاهدتني أسرق ذهبها»

ارتكب مسجل خطر جريمة قتل إحدى السيدات المقيمات بمفردها في محافظة البحيرة، حتى يتمكن من سرقة المصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليها، بعدما تسلق ودخل لمسكنها وعند شعورها به كتم أنفاسها وضربها حتى فارقت الحياة، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، بعدما كشفت تفاصيل الحادث عقب تلقي مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا بالعثور على جثة إحدى السيدات داخل مسكنها.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن البحيرة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص -له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابها بقصد سرقة المجني عليها لعلمه بإقامتها بمفردها وحيازتها لمصوغات ذهبية، وتوجه لمسكنها ودلف لإحدى الغرف وأثناء شعورها به ومحاولتها الاستغاثة تعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة واستولى على خاتمين وهاتف محمول.

وبارشاده ضبطت المسروقات المستولي عليهم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.