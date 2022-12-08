«مسجل خطر» يخطف طالب ويعذبه في القاهرة.. والمتهم: «اعتقدت أنه سحر لي»

احتجز “مسجل خطر” داخل شقته طالب من جيرانه وقيده واعتدى عليه بالضرب في منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة ، بحجة اعتقاده بأنه ارتكب أعمال سحر له، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، ضمن أخبار الحوادث اليوم الإثنين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من الأهالي عن سماع صوت استغاثة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت إلى لشقة محل البلاغ، وأمكن ضبط عاطل – له معلومات جنائية- وبصحبته “طالب” مكبل اليدين والقدمين ومصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وعثر بداخل الشقة على سلك كهربائى عليه آثار دماء، حبل، لاصق شفاف عليه آثار دماء، قطعة من الحديد، إسطوانة غاز.

وبمواجهته اعترف باستدراج المجني عليه لمسكنه بدعوى مساعدته في أعمال إصلاحات بالشقة محل سكنه.

وعقب دخوله اعتدى عليه بالضرب باستخدام قطعة حديدية، محدثًا إصابته المُشار إليها، وتهديده بالقتل، وتقييده والتعدى عليه بالضرب بسبب اعتقاده بقيام المجني عليه بأعمال سحر له.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم من مدمني “مخدر الآيس” ويعاني من حالة هياج، وبسؤال المجنى عليه اتهمه بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.