مسجلة 719 وحدة.. «شيرى أريزو 5» تحتفظ بصدارة السيارات الصينية

احتفظت «شيرى أريزو 5» بصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 719 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاءت «شيرى تيجو 7» و«تيجو 3» فى المرتبة الثانية والثالثة – على التوالي- بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلتا نحو 652 سيارة لكل منهما.

وحلت «إم جى 5» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 625 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الخامس بواقع 412 سيارة.

وحصدت «إم جى ZS» فى المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 223 مركبة، تلتها «MG6» فى المركز السابع بنحو 198 سيارة.

فى حين صعدت «هافال H6» للمرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 185 مركبة، تبعتها طراز «جاك J7» فى المركز التاسع بواقع 117 وحدة.

وجاءت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 114 مركبة، أعقبتها «جيلى كول راى» فى المركز الحادى عشر بواقع 101 مركبة.

وحصدت «بى واى دى L3» المرتبة الثانية عشر بقائمة الطرازات الصينية ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 93 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.