مسجلة 719 وحدة.. «شيرى أريزو 5» تحتفظ بصدارة السيارات الصينية

حلت «إم جى 5» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 625 مركبة

مسجلة 719 وحدة.. «شيرى أريزو 5» تحتفظ بصدارة السيارات الصينية
أحمد عوض

أحمد عوض

2:32 م, الأثنين, 12 سبتمبر 22

احتفظت «شيرى أريزو 5» بصدارة تراخيص السيارات الصينية فى مصر للشهر الثالث على التوالى- بعدما تمكنت من تسجيل نحو 719 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال شهر أغسطس الماضى.

وجاءت «شيرى تيجو 7» و«تيجو 3» فى المرتبة الثانية والثالثة – على التوالي- بقائمة الطرازات الصينية الأكثر ترخيصًا فى مصر مسجلتا نحو 652 سيارة لكل منهما.

وحلت «إم جى 5» فى المرتبة الرابعة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 625 مركبة، تلتها «بى واى دى F3» فى المركز الخامس بواقع 412 سيارة.

وحصدت «إم جى ZS» فى المرتبة السادسة بإجمالى ترخيص 223 مركبة، تلتها «MG6» فى المركز السابع بنحو 198 سيارة.

فى حين صعدت «هافال H6» للمرتبة الثامنة بعدما تمكنت من تسجيل نحو 185 مركبة، تبعتها طراز «جاك J7» فى المركز التاسع بواقع 117 وحدة.

وجاءت «شيرى تيجو 7 برو» فى المرتبة العاشرة بعدما تمكنت من ترخيص 114 مركبة، أعقبتها «جيلى كول راى» فى المركز الحادى عشر بواقع 101 مركبة.

وحصدت «بى واى دى L3» المرتبة الثانية عشر بقائمة الطرازات الصينية ترخيصًا فى مصر مسجلة نحو 93 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

مالطرازعدد السيارات المرخصة
1شيرى أريزو 5719
2شيرى تيجو 7652
3شيرى تيجو 3652
4إم جى 5625
5بى واى دى F3412
6إم جى ZS223
7إم جى 6198
8هافال H6185
9جاك J7117
10شيرى تيجو 7 برو114
11جيلى كول راي101
12BYD L393
13تيجو 886
14DFSK جلوري86
15جاك JS468
16شانجان CS3567
17هافال جوليون60
18جيلى أوكافانجو52
أحمد عوض

أحمد عوض

2:32 م, الأثنين, 12 سبتمبر 22