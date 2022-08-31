مسجلة 101 مليار جنيه.. تداولات البورصة المصرية تقفز 153% في أغسطس (جراف)

شهدت تعاملات البورصة المصرية قفزة 153.5% بتعاملات شهر أغسطس، لتصل إلى مستويات 100.9 مليار جنيه، مقابل 39.8 مليار جنيه في يوليو.

وصاحب القفزة في قيمة التداولات زيادة قوية في كمية التداول إلى 19.854 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ 6.634 مليون ورقة مالية، وعدد العمليات المنفذة لتصل إلى 1.299 مليون عملية، مقارنة بـ 532 ألف عملية في يوليو.

واستحوذت الأسهم على 54.84% من إجمالي التداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات من التداولات 45.16%.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الأكبر من التعاملات خلال الشهر بنسبة 82.8%، بينما كان نصيب الأجانب 11.9% من التعاملات بصافي مبيعات 4.55 مليار جنيه، والعرب بنسبة 5.3%، بصافي مشتريات 187.9 مليون جنيه.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا بتعاملات شهر أغسطس، بينما تصدر المشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 مشهد الصعود.

وسجلت ارتفاعات المؤشر السبعيني نحو 18%، مغلقا عند مستوى 2201 نقطة، تلاه المؤشر المئوي الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 15.19%، عند مستوى 3153 نقطة، وكان الأخير في الارتفاعات المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 5.61% مغلقا عند 9998.6 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي بنسبة 8.18%، رابحا 51.8 مليار جنيه، مغلقا عند مستويات 685.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 633.4 مليار جنيه، في إغلاقات يوليو.