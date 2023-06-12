مسجلة أدنى مستوياتها في 8 أيام.. هبوط الكهرباء المولدة بالطاقة النووية في فرنسا إلى 30122 ميجاوات

شهدت كمية الكهرباء التي يجري توليدها من محطات الطاقة النووية في فرنسا إلى أدنى مستوياتها منذ 4 يونيو الحالي، حسبما نشرت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين.

وأظهرت بيانات اقتصادية أن الإنتاج بلغ بحلول الساعة الثامنة والنصف صباحًا اليوم الإثنين 31663 ميجاوات، في حين كان متوسط الإنتاج خلال خمسة أيام 30122 ميجاوات.

وقالت “بلومبرج إن كمية الكهرباء التي استوردتها فرنسا من ألمانيا بلغت 1198 ميجاوات اليوم، مقابل 2537 ميجاوات يوم الجمعة الماضي، فيما زادت صادرات فرنسا من الكهرباء إلى بريطانيا اليوم إلى 476 ميجاوات مقابل 62 ميجاوات يوم الجمعة. وصدرت فرنسا إلى بلجيكا 3059 ميجاوات اليوم مقابل 2713 ميجاوات يوم الجمعة.