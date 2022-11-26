مسجلا 1.26 تريليون دولار.. الناتج البحري الإجمالي للصين يرتفع 8.3% على أساس سنوي

سجل الاقتصاد البحري الصيني أداء جيدا في العام 2021، وهو ما نتج عنه توسيع نطاقة وتحسين هيكله، وفقا لما ذكرته الخدمة الوطنية للبيانات والمعلومات البحرية الصينية(NMDIS).

وأوضحت الهيئة الصينية – في تقرير أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)– أنه في العام الماضي، تجاوز الناتج البحري الإجمالي للبلاد 9 تريليون يوان (حوالي 1.26 تريليون دولار أمريكي)، بزيادة 8.3 % على أساس سنوي.

وقال التقرير إن صافي دخل الفرد من صيادي المحيطات في البلاد في عام 2021 بلغ 1.5 ضعف ما كان عليه في عام 2015.

واكتسبت الصناعات البحرية الناشئة زخما قويا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت القيمة المضافة لهذه الصناعات بنسبة 100 في المائة في عام 2021 عن مستوى عام 2015.

كما أشار التقرير إلى أن سوق السياحة البحرية في الصين تعافى مع نمو الطلب القوي في السوق الاستهلاكية على الترفيه المحلي والرحلات قصيرة المسافة إلى المناطق الساحلية.

وفي عام 2021، زادت مساحة حديقة بحرية لكل 10000 شخص بمقدار 0.7 هكتار عن عام 2015، مما يوفر للناس سهولة الوصول إلى البحر.