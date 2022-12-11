مستويات قياسية.. جماهير المونديال تنفق رقمًا ماليًا قياسيًا في كأس العالم

كشفت بيانات صادرة عن “فيزا” الشريك الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في كأس العالم 2022 قطر، عن تسجيل مستويات إنفاق قياسية في أماكن البطولة من قبل الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

البيانات الصادرة من جانب “فيزا” تؤكد إنفاق المشجعين أموالاً طائلة تجاوزت تلك التي أنفقوها عندما استضافت البرازيل الحدث في عام 2014، وشكلت ما نسبته 89% من المبالغ التي أنفقوها في روسيا عام 2018 وذلك قبل أقل من 10 أيام على انتهاء المونديال.

مستويات الإنفاق قياسية بكل تأكيد وفقًا لما يظهر عبر بيانات “فيزا” وذلك على الرغم من الحظر المفروض على مبيعات المشروبات الكحولية في الملاعب، وفي مواجهة الضغوط المتزايدة لقدرة المستهلكين على الإنفاق في كل أنحاء العالم.

وأوضحت البيانات أن أغلب مستويات الإنفاق تأتي على شراء البضائع المختلفة، في حين شكل الإنفاق على المواد الغذائية والمشروبات حوالي 36% من إجمالي الإنفاق.. مشيرة إلى أن مواجهة السعودية والمكسيك احتلت المرتبة الأولى كأكثر المباريات التي تم الإنفاق خلالها من جانب المشجعين الحاضرين داخل استاد لوسيل والذي سيحتضن نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل.

تفاؤل فيفا وقطر بشأن إيرادات نسخة كأس العالم 2022

هناك تفاؤل واضح من جانب كافة الأعضاء داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وأيضًا من جانب المسئولين في قطر، بشأن الأرباح المحتملة من هذه البطولة.

يتوقع “فيفا” أن تتجاوز إيراداته من الدورة الحالية للبطولة التي تقام كل 4 أعوام الإيرادات التي تحققت في روسيا خلال عام 2018، والبالغة 5.4 مليار دولار.

في المقابل، يأمل المنظمون القطريون أن يوفر هذا الحدث الكبير دفعة بقيمة 17 مليار دولار للاقتصاد المحلي.