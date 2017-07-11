مستوى تاريخي جديد لعائد السندات عقب قرار رفع الفائدة

أمنية إبراهيم وهبة محمد:سجل عائد سندات الخزانة المصرية مستوى تاريخياً جديداً، أمس، متأثرا بقرار رفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضى، وقفز متوسط الفائدة على السندات لأجل 3 سنوات الى %19.5 من %18.358 فى آخر عطاء بفارق 112 نقطة أساس دفعة واحدة، كما ارتفع على السندات أجل 7 سنوات بنح

أمنية إبراهيم وهبة محمد:

سجل عائد سندات الخزانة المصرية مستوى تاريخياً جديداً، أمس، متأثرا بقرار رفع الفائدة على الجنيه 200 نقطة أساس يوم الخميس الماضى، وقفز متوسط الفائدة على السندات لأجل 3 سنوات الى %19.5 من %18.358 فى آخر عطاء بفارق 112 نقطة أساس دفعة واحدة، كما ارتفع على السندات أجل 7 سنوات بنحو 86 نقطة أساس ليصل الى %19.2 من %18.4 فى الطرح السابق.

وتعد المستويات السابقة هى الأعلى منذ عام 2005 وفقا للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى المصرى وحظى الطرح بتغطية مرتفعة من البنوك بلغت 3.4 مرة للقيمة المطلوبة بنحو 1.7 مليار جنيه، وذلك مقابل متوسط تغطية 1.5 إلى 2 مرة فى الطروحات السابقة.

وكانت أذون الخزانة قصيرة الأجل قد سجلت أمس الأول – الأحد – أعلى مستوى عائد منذ 2010 متجاوزاً نسبة %22.

وتواكب ذلك مع الإعلان عن ارتفاع مستويات التضخم السنوية الى %29.8 فى المدن المصرية بنهاية يونيو مقابل %29.7 فى مايو ووصول مستوى التضخم الأساسى لدى البنك المركزى الى 31.9 % مقابل %30.6 فى نفس الفترة.

وكان العائد على سندات الخزانة بدأ فى الانحفاض خلال العطاءات السابقة بدعم من استثمارات الأجانب التى تدفقت بصورة واضحة فى الفترة الماضية، ليستقر عند مستوى يزيد قليلاً عن %18 فى عطاءات الشهر الماضي.

وفى وقت سابق، قال نائب وزير المالية أحمد كوجك إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلية ارتفعت إلى 9.8 مليار دولار فى السنة المالية 2016 – 2017.

من جانبه، توقع إسماعيل حسن، رئيس بنك مصر – إيران ومحافظ البنك المركزى الأسبق، اتجاه البنوك لتحريك اسعار الفائدة على الأوعية متوسطة الاجل خلال الفترة المقبلة، على خلفية الزيادة الملحوظة فى العائد على أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، أحد أهم قنوات التوظيف بالبنوك.

ومن المقرر أن يعقد البنك الأهلى المصرى، اليوم الثلاثاء، لجنة الأصول والخصوم (الأليكو) لبحث أسعار الفائدة على أوعية الادخار لديه وسط استبعاد رفع عائد الشهادة البلاتينية التى تمنح %20 بأجل 18 شهرا.

وقال محافظ المركزى الأسبق، إن الزيادة فى أسعار الفائدة ستكون بنسب متفاوتة قد تتراوح من 0.5 إلى %1 وفقاً لهيكل الأموال والتكلفة لدى كل بنك، وأشار إلى أن مصرفه لم يجر اى زيادات حتى الأن على مختلف الأوعية الادخارية ويقوم حالياً بدارسة هيكل الأموال، كما يتابع عن كثب تحركات البنوك المنافسة بالسوق.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن بعض بنوك القطاع الخاص كانت بدأت فى زيادة فائدة الشهادات مؤخراً لمستويات تصل إلى %18 وأكثر، فى محاولة لجذب مزيد من الودائع وكسب حصة سوقية أكبر من الإيداعات.

وقامت مجموعة من البنوك تصدرها بلوم والعقارى وقناة السويس والمصرف المتحد، بتحريك أسعار شهادتها متغيرة العائد لتصل الى مستويات قريبة من %19.

واستبعدت «السويفى» اتجاه البنوك العامة لزيادة أسعار العائد على الشهادات بعائد البالغ %20 حالياً لأجل 18 شهراً، مشيرة إلى أن ارتفاع تكلفة الأموال بسبب تلك الشهادات اثر نسبياً على نمو أرباح البنك الأهلى أكبر البنوك المصرية، كما استندت إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية ستأخذ اتجاهاً معاكساً بعد شهور مع انحسار التضخم وزوال إثر سنة الأساس.

كما رجحت رئيس قسم البحوث عدم استمرار موجة الصعود العنيف فى العائد على أذون الخزانة والسندات، متوقعة تراجع العائد على أدوات الدين الحكومية خلال العطاءات المقبلة لوزارة المالية بواقع نصف نقطة مئوية.

