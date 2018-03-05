مستوى تاريخى جديد للبورصة فى مستهل تعاملات الإثنين

مصطفى طلعتسجلت البورصة المصرية مستوى تاريخيا جديدا – أعلى نطاق لها منذ التدشين - في مستهل تعاملات، جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" 0.76% ليتجاوز مستوى 15600 نقطة.وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد مؤشر الأسهم الصغير والمتوسطة "egx70" بنحو 1.47% ليصل إلى 877 نقطة، وبالم

مصطفى طلعت

سجلت البورصة المصرية مستوى تاريخيا جديدا – أعلى نطاق لها منذ التدشين – في مستهل تعاملات، جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” 0.76% ليتجاوز مستوى 15600 نقطة.

وبحلول الساعة 10.30 صباحاً، صعد مؤشر الأسهم الصغير والمتوسطة “egx70” بنحو 1.47% ليصل إلى 877 نقطة، وبالمثل ارتفع مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً 0.84% ليسجل 2125 نقطة.

يذكر أن البورصة أنهت تعاملات أمس على صعود جماعي طفيف، إذ صعد المؤشر الرئيسي 0.49%، ليصل إلى 15519 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.37% ليغلق عند 864 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقاً 0.10% إلى 2018 نقطة.