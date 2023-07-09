مستوردو سيارات كهربائية يتعاقدون مع «رالي موتورز» لتقديم خدمات الصيانة

تعاقد عدد من مستوردي السيارات الكهربائية مع شركة «رالي موتورز جروب» لتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة فى المراكز التابعة لها في ظل عدم تمتع هذه المركبات بضمان من الوكلاء المحليين المعتمدين لعدد من العلامات التجارية.

يذكر أن مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة «التجارة والصناعة» اعتمدت في وقت سابق شركة «رالى موتورز جروب» كأول مركز لصيانة السيارات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.

وقال علاء الفناجيلى الرئيس التنفيذي للشركة إن تلك الخطوة تأتى ضمن مساعي المستوردين لتقديم حزمة من خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار لعملاء السيارات الكهربائية التي لا يوفر الوكلاء لها امتيازات الضمان.

وأضاف أن التعاقد مع المستوردين يشمل العديد من الماركات التجارية ومنها «فولكس فاجن، وكيا، وفيات، وBYD» بعد تنامي مبيعات الطرازات النظيفة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن “رالي موتورز” تقدم أيضًا خدمة البيع المباشر للمركبات الكهربائية عبر فروعها، وشهدت زيادة في الإقبال عليها من جانب المستهلكين لتتراوح الأرقام المسجلة أسبوعيًا من 5 إلى 8 وحدات.

ولفت إلى أن التراخيص التى حصلت عليها “رالي موتورز جروب” من وزارة التجارة لمزاولة نشاط تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للسيارات الكهربائية دفع المستوردين للتعاقد معها كما شجع العملاء على الشراء منها.

وأشار إلى أن لوائح الاستيراد تلزم أى شركة أو مستورد يرغب في جلب كميات من المركبات بمختلف أنواعها بتوفير مراكز صيانة وقطع غيار تكفي ما لا يقل عن 15% من إجمالى الكميات المستوردة.

وأكد أن القرارات الشرائية للمستهلكين تتجه لاقتناء الطرازات الكهربائية نظرًا لاقتصادية عوامل التشغيل، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات التقليدية العاملة بأنظمة تشغيل الوقود.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات، بلغ إجمالى السيارات الكهربائية المرخصة فى مصر نحو 2481 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى نهاية مايو الماضى.