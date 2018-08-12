مستوردون يطرحون الجيل الجديد من «كيا سيراتو» بمواصفات خليجية

شريف عيسى: سبق عدد من مستوردى السيارات وكلاء كيا فى مصر الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «eit» بطرح الجيل الثالث الجديد كليًا من «سيراتو الجديدة»، والواردة للسوق من بعض الدول الخليجية، والمنتمية لفئة السيارات «السيدان العائلية». وقال أحد تجار السيا

شريف عيسى:



سبق عدد من مستوردى السيارات وكلاء كيا فى مصر الشركة العالمية للتجارة والتوكيلات «eit» بطرح الجيل الثالث الجديد كليًا من «سيراتو الجديدة»، والواردة للسوق من بعض الدول الخليجية، والمنتمية لفئة السيارات «السيدان العائلية».

وقال أحد تجار السيارات، فضل عدم ذكر اسمه، إن الفترة الماضية شهدت قيام عدد من مستوردى السيارات بتقدم «كيا»، بفئة واحدة فقط «هاى لاين»، مؤكدًا أن الشحنة الأولى من السيارة قد تم بيعها بالكامل بمجرد الإعلان عنها.

وأشار التجار إلى وجود مفاوضات مع وكلاء خليجين لاستيراد دفعة جديدة من «سيراتو الجديدة» كليًا ذات مواصفات خليجية، والتى من المقرر وصولها إلى السوق المحلية بحلول نهاية الأسبوع الجارى على أقصى تقدير.

وظهر الجيل الثالث من «كيا سيراتو» خلال فعاليات معرض «ديترويت للسيارات» الذى أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 9 – 22 يناير من العام الجارى.

وتحتل «سيراتو» قائمة الطرازات الأعلى مبيعًا للعلامة الكورية فى مصر، فحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تمكنت «سيراتو» من بيع 1913 وحدة خلال النصف الأول من هذا العام، مقابل 1650 وحدة للفترة المقابلة من العام الماضى، بنمو %16.

وتحتل «كيا» المركز السادس فى صدارة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا فى سوق الملاكى، بعد تمكنها من بيع 3441 وحدة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو، بنمو %26، مقابل 2733 سيارة تم تسليمها خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.