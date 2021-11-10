مستوردون يطالبون بتأجيل العمل بـ«ACI».. و«الجمارك» تتعهد بدراسة المطالب

اجتماع لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع مصلحة الجمارك حول نظام ACI

طالب عدد من المستوردين والمستخلصين الجمركيين خلال اجتماع للجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، مع مصلحة الجمارك، إرجاء العمل بتطبيق نظام ACI، وذلك لحين تلافي كل المشكلات الفنية التي تطرأ عند التعامل بالنظام الجمركي الجديد.

كما طالبوا بتحسين خدمة تلقي الشكاوي والرد علي إستفسارات المستوردين والمستخلصيين هاتفيًا. ويعد نظام ACI، هو نظام جمركي جديد، أقرته وزارة المالية، ويطبق رسميًا اعتبارًا من مطلع أكتوبر، ويعتمد علي إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال إدارة المخاطر، لضمان أمن المواطنين.

يقول عمرو خضر، رئيس لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال”، أن المستوردين وعدد من مستخلصي الجمارك، طالبوا خلال إجتماع عاصف عقد بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، تأجيل العمل بالنظام الجمركي ” ACI” ، لحين تلافي كافة العقبات الفنية وسريان الإجراءات الفية للإجراءات الجديدة بيسر.

وأضاف،أن المستوردين والمسخلصيين أبدوا خلال الاجتماع شكاوهم بشأن تعطل دخول بعض الشحنات، كما طالبوا بتحسين خدمة مصلحة الجمارك، لتلقي شكاوي المستوردين عبر الهاتف المتعلقة بسرعة الرد علي الاستفسارات المتعلقة بالشحنات المستوردة للمستوردين أو مستخلصي الجمارك.

أوضح خضر، أن رئيس مصلحة الجمارك تعهد بدراسة مطالب المستوردين المتعلقة بنظام ACI جميعها، كما دعا أي من المستوردين ممن يواجهون مشاكل في النظام الجديد أو شكاوي بالتوجه لمكتبه لحلها بكل ترحاب.

كما تعهد بالعمل علي حل مشكلات التواصل في الخدمات مع المستوردين للإجابة علي مطالبهم حول الشحنات أو النظام الجديد.

وكان المستوردين قد أكدوا خلال الإجتماع علي أن تطبيق نظام ACI الجديد، يضيف مزيد من التكاليف علي إستيراد السلع، وأن المستوردين مضطرين إلي تحميل تلك التكاليف علي أسعار السلع المستوردة.