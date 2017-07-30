مستوردون: خفض الدولار الجمركي 25 قرشًا لن يفيد المستهلك

كتبت: دعاء حسنى قلل مستوردون من تأثير خفض وزارة المالية للدولار الجمركي اليوم بواقع 25 قرشا من 16.25 إلى 16.5 جنيها على أسعار السلع المستوردة للمستهلكين.كان عمرو الجارحي وزير المالية، أعلن فى تصريحات لرويترز، صباح اليوم الأحد، أنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 1

كتبت: دعاء حسنى

قلل مستوردون من تأثير خفض وزارة المالية للدولار الجمركي اليوم بواقع 25 قرشا من 16.25 إلى 16.5 جنيها على أسعار السلع المستوردة للمستهلكين.

كان عمرو الجارحي وزير المالية، أعلن فى تصريحات لرويترز، صباح اليوم الأحد، أنه تقرر تخفيض سعر الدولار الجمركي إلى 16.25 جنيه من 16.5 جنيه لمدة شهر اعتبارا من أول أغسطس المقبل، في أول تخفيض للدولار الجمركي بعد تثبيته لمدة أربعة أشهر.

قال محمد رستم، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية لـ”المال”، إن تأثير خفض الدولار الجمركي على أسعار السلع المستوردة طفيف للغاية ولا يكاد يذكر.

وأضاف أن تراجع سعر السلع المستوردة مرهون بعدة عوامل ومن أهمها تكلفة إنتاجها فى الخارج.

فيما وصف أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، تأثير الانخفاض الذى شهده سعر الدولار الجمركي اليوم، والذى اقتربت نسبته من 1.5% فقط من قيمة الدولار الجمركي بأنه “معدوم”، مؤكدا أنه لن يشكل فارقا فى أسعار السلع المستوردة ولن يسهم فى خاضها.

تابع قائلا: “التراجع فى أسعار السلع المستوردة سيظهر جليا عند تراجع الدولار الجمركي 3 أو 4 جنيهات ليقترب من 12 جنيها”.

وقلل فتحى الطحاوى، أحد مستوردى الأدوات المنزلية، ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، من تأثير خفض الدولار الجمركي على أسعار السلع المستوردة، قائلا: “إن الخفض الذى تم اليوم ضئيل للغاية وليس له أي تأثير يلمسه المستهلكون”.

أضاف أن التراجع فى مستويات أسعار السلع المستوردة سيشعر به المستهلك عند وصول الدولار الجمركي لـ12 جنيها.

وتساءل الطحاوى عن السبب وراء ربط الحكومة سعر الدولار الجمركى بسعر الدولار فى البنوك، خاصة أنه لا يوجد اتفاقية ملزمة لمصر لتطبيق ذلك؟، لافتا إلى أن حصيلة رفع قيمة الدولار الجمركى تصب فى موارد مصلحة الجمارك وهى المستفيد فقط منها.

كان وزير المالية قد قالت إن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي جاء “اتساقا مع تحرك سعر العملة نزولا خلال الفترة الماضية”.

ودار سعر تداول الدولار في البنوك المصرية بين 17.90 17.95 جنيه في الأسابيع القليلة الماضية انخفاضا من 18.10 و18.15 جنيه قبل تلك الأسابيع.