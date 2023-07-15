مستهدف جلب حيوانات نادرة.. الزراعة: تطوير حديقة الحيوان يصل إلى عام ونصف

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، أن التحالف المصري الوطني يقوم حاليًا بوضع التصميمات الخاصة بحديقة الحيوان في الجيزة، قائلا: مفيش معدات نزلت حديقة الحيوان عشان يكون في تجريف للأشجار، والتحالف المصري الوطني المختص بتطوير حديقة الحيوان سيقوم بصرف أكثر من مليار جنيه في تطوير الحديقة.

وقال إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع احمد موسي في برنامج علي مسئوليتي في فضائية صدي البلد، إسبب خروج حديقة الحيوان من التصنيف الدولي لحدائق الحيوان هو الحواجز والأقفاص التي كانت متواجدة بها وذلك في عام 2004، ويتم حاليًا عمل حديقة الحيوان في الجيزة على أن تكون حديقة حيوان مفتوحة مثل الحدائق العالمية.

وأضاف إبراهيم أن كل جهود حاليًا الحكومة هو لإعادة الحديقة لسابق عهدها، حيث إنها من اقدم واعرق حدائق الحيوان في المنطقة، إضافة إلي الحفاظ على كل ما هو نادر في الحديقة من أشجار ونباتات ومبان.

وتابع ابراهيم: أنه سيتم الحفاظ وترميم على كل ما هو أثري في حديقة الحيوان، وذلك من خلال لجنة من الأثار والأثريين، وكل شئ له طابع أثري سيتم الحفاظ عليه.

وأكد أن حديقة الحيوان ستكون مفتوحة وسيتم إضافة وسائل تطوير جديدة بها، وجلب حيوانات نادرة وجديدة على مستوي العالم لم تكن موجودة من قبل في مصر، إضافة إلي ربط حديقتي الحيوان والاورمان بعضهما ببعض من خلال نفق.

وقال إبراهيم: إن التطوير كان سيستغرق عامين، ولكن القيادة السياسية وجهت بانهاء التطوير في أسرع وقت وأقرب فرصة، مشيرًا إلي أن التطوير سيتم خلال عام أو عام ونصف في أقصي تقدير.

وأضاف ابراهيم أن جميع الحيوانات المتواجدة في حديقة الحيوان مازالت متواجدة بها وذلك تحت اشراف هيئة الخدمات البيطرية، مؤكدًا عدم نقلها إلي أي مكان أخر، مشيرًا إلي أن حديقة الحيوان مساحتها 86 فدانًا وهي بالكاملة ملك وزارة الزراعة.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الزراعة: أن حديقة الحيوان بها أكثر من 5 آلاف نوع من الحيوانات وهي تحت إشراف الخدمات البيطرية، مشيرًا إلي أن التحالف المصري الوطني سيقوم بإدارة حديقة الحيوان لمدة 25 عاما بحق الانتفاع.