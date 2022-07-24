مستهدفات طموحة للأنشطة المالية غير المصرفية ضمن خارطة طريق «الرقابة المالية» فى 4 أعوام

◗❙820 مليار جنيه تمويلًا مستهدفًا فى 2026 مقارنة بـ370 مليارًا بنهاية 2021

◗❙المؤسسات تستحوذ على %84 من القيمة السوقية للأسهم المقيدة بنهاية مايو 2022

◗❙الشركات الأكبر امتلاكًا للأسهم ثم البنوك وصناديق الاستثمار

◗❙247.8 مليار جنيه «ودائع البريد المصري».. %1.2 منها موجهة للبورصة

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية بشكلها النهائى، متضمنة التعديلات التى تمت عقب مناقشة مقترحات الحوار المجتمعى وأطراف السوق، لتعد بذلك خارطة طريق تُمهد للسنوات الأربع المقبلة.

وأوضحت الهيئة فى الاستراتيجية النهائية التى حصلت «المال» على نسخة منها، أنها تستهدف بمضاعفة التمويل -غير التقليدي- الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 370 مليارًا تم منحها فى 2021، وحوالى 159 مليارًا فقط ممنوحا فى 2017.

وأشارت الهيئة إلى أنها استجابت للمقترحات الواردة إليها من أطراف السوق، وعدلت من أولويات المرحلة الثانية من مشروع استراتيجيتها (2026-2022) ليتم الاكتفاء بخمسة محاور رئيسية فقط هى: أولا: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى، ثانيا: تحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة، وثالثا: إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، ورابعا: تطوير البنية التشريعية، وخامسا: تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية كانت عقدت حوارا مجتمعيا بنهاية مايو الماضى، حول النسخة الأولية من الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية 2022 – 2026، وضمت الاستراتيجية 6 محاور رئيسية، وهى 1/ تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمى ، 2/ تحقيق الشمول المالى وتعميق مستويات الاستدامة و3/ إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر و4/ تطوير البنية التشريعية و5/ تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات و6/ تطوير الأسواق.

وجاءت أبرز التعديلات الجديدة فى مستهدفات الهيئة للأنشطة المالية غير المصرفية المختلفة، سواء كان سوق المال أو التأمين أو التأجير التمويلى أو التمويل العقارى أو الاستهلاكى والتخصيم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والضمانات المنقولة.

وكشفت الهيئة فى استراتيجيتها أن القطاع المالى غير المصرفى ساهم فى إجمالى تمويلات ممنوحة بقيمة 370 مليار جنيه فى 2021، استحوذت إصدارات الأسهم غير المقيدة على %47 منها، بقيمة 173 مليارا، تلتها قيمة عقود التأجير التمويلى بنسبة %7 بـ79.8 مليار، ثم نشاط التمويل متناهى الصغر بنسبة %7 بمبلغ 27.1 مليار، ثم الأوراق المخصمة بنسبة %6، وبنحو 20.5 مليار جنيه، وإجمالى قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات وصكوك) بنسبة %6 بقيمة 23.4 مليار، ثم إجمالى قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة بـ%5 بحوالى 20 مليارا، وقيمة التمويل الاستهلاكى بنسبة %5 بقيمة 17 مليارا، ثم نشاط التمويل العقارى بنسبة %2 بقيمة 8.1 مليار جنيه.

تنمية الطلب فى سوق الأسهم

وشهدت الاستراتيجية الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية عقب تعديلاتها الجديدة تفاصيل جديدة حول مستهدفات الهيئة العامة للرقابة المالية فى زيادة مساهمة سوق رأس المال فى عجلة الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، عبر زيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة وقيمتها السوقية.

وكشفت أن نسبة القيمة السوقية لملكية المؤسسات والأفراد للأسهم المقيدة بلغت نحو %84 بقيمة 548 مليار جنيه و%16 بقيمة 108 مليارات بنهاية مايو الماضى، موضحة أنه رغم تركُز ملكية الشركات المقيدة فى المستثمر المؤسسى، فإن %72 من هذه القيمة لا يتم التداول عليها، حيث إنها مملوكة للكيانات المؤسسة لهذه الشركات ومعظمها مؤسسات غير مالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الشركات بأنواعها هى أكبر المستثمرين المؤسسين بنسبة %55 من إجمالى القيمة السوقية للأسهم المملوكة للمؤسسات، ويليها البنوك بنسبة %16 ثم صناديق الاستثمار بـ%9 وبنسبة %20 للمؤسسات الأخرى.

وأفصحت الهيئة أن حجم استثمارات البنوك المصرية والبريد المصرى الموجه للبورصة يمثل نحو 1 – %2 من إجمالى الأموال المتاحة، فيما بلغت نسبة استثمارات شركات التأمين فى الأسهم ووثاثق صناديق الاستثمار والمحافظ المالية بنحو %26 فى عام 2021/ 2022.

وتابعت أن الاستثمارات فى الأسهم والأوراق المالية المتداولة الأخرى حوالى %2.8 من استثمارات صناديق التأمين الخاصة، بينما بلغت نسبة صناديق الاستثمار فى الأسهم حوالى %3.6 من إجمالى قيمة أصول استثماراتها.

وأفصحت عن أن إجمالى حجم الودائع بالبنوك بلغ 7 تريليونات جنيه، منها %99.3 بقيمة 6504.5 مليار موجهة لقنوات استثمارية أخرى، بجانب %0.7 بقيمة 45.1 مليار للبورصة المصرية.

وأشارت إلى أن إجمالى حجم ودائع البريد بلغ نحو 247.8 مليار جنيه، منها %98.8 بقيمة 244.9 مليار جنيه موجهة لقنوات استثمارية أخرى، بجانب %1.2 بقيمة 2.9 مليار للاستثمار فى البورصة.

وكشفت الهيئة أن أصول صناديق الاستثمار فى نهاية مارس 2022، موزعة بشكل تقديرى كالآتى: %88.7 بقيمة 86.8 مليار جنيه للصناديق النقدية، و%7.7 بنحو 7.6 مليار فى أدوات الدين والدخل الثابت، و%3.6 بقيمة 3.5 مليار فى الأسهم.

زيادة المعروض ورفع القيمة السوقية للشركات إلى 1.6 تريليون جنيه

وعلى صعيد زيادة جانب العرض، أشارت الهيئة فى استراتيجيتها، إلى إمكانية قيام الهيئة بتعديل قواعد القيد، عبر إلزام الشركات الحالية بزيادة نسبة التداول الحر، إلى جانب العمل على جذب شركات جديدة مع الإسراع فى برنامج توسيع قاعدة الملكية للشركات المملوكة للدولة.

وتستهدف الهيئة أن تصل القيمة السوقية للشركات المقيدة إلى 1.6 تريليون جنيه بنهاية 2026 المقبل، وإلى 2.6 تريليون جنيه حال طرح شركة العاصمة الادارية الجديدة والشركات الحكومية المستهدفة.

وحددت الهيئة مستهدفاتها فى ملف الإصدارات، إذ تتوقع أن تصل إصدارات التأسيس وزيادة رأس المال الى 390 مليار جنيه -منها 40 مليارا قيمة اصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة- مشيرة إلى أنه بالأخذ فى الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الإسمية وإصدارات تخفيض رأس المال وإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم ستتضاعف هذه القيمة لتصل إلى 550 مليار جنيه.

وتسعى الهيئة فى استراتيجيتها الشاملة لتنشيط وتطوير أدوات الدين والمتمثلة فى سندات الشركات وسندات توريق الحقوق المالية الآجلة، والصكوك، واستحداث منتجات جديدة مثل الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين، وتفعيل آليات نقل المخاطر البديلة وسندات الاخطار الطبيعية، وسندات النوع، وسندات الاستدامة، وشهادات الكربون.

وتستهدف أن يصل إجمالى الإصدارات إلى 550 مليار جنيه بنهاية 2026 مقارنة بـ 280 مليارا فى 2021، بنمو قدره %96، على أن يبلغ نصيب إصدارات الأسهم غير المقيدة نحو 350 مليار جنيه، و40 مليارا نصيب اصدارات الأسهم المقيدة، وبقيمة 80 مليارا لاصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات وصكوك) بحلول 2026.

تطوير قطاع التأمين ومضاعفة أقساطه إلى 100 مليار جنيه خلال 4 أعوام

وفيما يتعلق بملف التأمين، تتوقع الهيئة العامة للرقابة المالية أن يسهم صدور قانون التأمين الموحد فى تطور القطاع وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى ليتجاوز %1 فى الـ 5 أعوام المقبلة.

وتسعى الهيئة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى 100 مليار جنيه بحلول 2026، مقارنة بـ 47.5 مليار فى عام 2021، وتستهدف الخطة رفع الاستثمارات لتصل الى 200 مليار جنيه بحلول 2026، وأن يصل حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة وصناديق التأمين الخاصة والحكومية الى 150 مليارا و103 مليارات جنيه على التوالى فى 2026.

وتتوقع الهيئة فى استراتيجيتها الشاملة وصول إجمالى الأقساط فى عام 2026 الى 100 مليار جنيه، مقارنة بـ48 مليارا بنمو %111، وصافى الاستثمارات إلى 200 مليار جنيه فى 2026، مقارنة بـ131 مليارا فى عام 2021 .

تعديلات تشريعية لدعم التمويل العقارى وزيادة حجم التمويل إلى 20 مليار جنيه

وتطرقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى استراتيجيتها إلى نشاط التمويل العقارى، مستهدفة أن يصل حجم التمويل العقارى السنوى الممنوح إلى 20 مليار جنيه بنهاية عام 2026، مقارنة بـ8 مليارات فى 2021.

وأشارت إلى أنها ستسعى إلى إجراء تعديل تشريعى لبعض أحكام قانون التمويل العقارى، بهدف تيسير إجراءات شهر تصرف البيع الخاصة بعقود ملكية الوحدات، وضمان حق ورثة المنتفع فى حالة تمويل حق الانتفاع فى حالة وفاته قبل انتهاء مدة اتفاق التمويل العقارى.

كما ستعمل على اقتراح تشريع لتنظيم عمل شركات التطوير العقارى عند ممارستها لنشاط التمويل المتمثل فى سداد قيمة الوحدات على أقساط، وتفعيل السوق الثانوية للتمويل العقارى من خلال توريق محافظ السوق الأولى، إضافة الى تحفيز شركات التمويل العقارى لتصبح إحدى شركات التمويل الأخضر.

خطة لدعم نشاط التأجير التمويلى وزيادة عقوده إلى 150 مليار جنيه

أما على صعيد نشاط التأجير التمويلى، فإن الهيئة تستهدف الوصول بقيمة عقود التأجير التمويلى بنهاية عام 2026، الى 150 مليار جنيه مقارنة بـ80 مليارا فى 2021.

وتخطط الهيئة لوضع حوافز لشركات التأجير التمويلى على تطبيق معايير البيئة لتحقيق التنمية المستدامة عبر (التأجير التمويلى الأخضر)، إضافة إلى وضع إطار تنظينى لتأسيس شركة لإعادة تمويل وتغطية مخاطر الإئتمان لشركات التأجير التمويلى، وكذلك تأسيس شركات وساطة لعمليات التأجير التمويلى، والتنسيق مع شركات التأمين لإصدار وثائق تأمين متخصصة لشركات التأجير التمويلى.

مضاعفة حجم «التخصيم» ونمو ضخم مستهدف لـ«التمويل الاستهلاكي»

وعلى صعيد نشاط التخصيم، تستهدف الهيئة زيادة اجمالى حجم الأوراق المخصمة الى 40 مليار جنيه بنهاية 2026 مقارنة بـ 20 مليارا فى عام 2021، عبر التوسع فى النشاط ليشمل التخصيم العكسى، والتخصيم متناهى الصغر، والتخصيم الأخضر.

وتستهدف الهيئة العمل على وضع إطار تنظيمى لتأسيس شركة إعادة تمويل وتغطية مخاطر الإئتمان لشركات التخصيم، واستهداف العملاء غى المدرجين فى الاقتصاد الرسمى من خلال السماح بتأسيس شركات وساطة لعمليات التخصيم، وإلى النشاط الأحدث فى عالم الخدمات المالية غير المصرفية، التمويل الاستهلاكى، فإن الهيئة تستهدف زيادة حجم النشاط الى 60 مليار جنيه بحلول 2026 مقارنة بـ17 مليارا فى 2021.

وتضع الهيئة سبل تحقيق تلك المستهدفات من خلال الإسراع فى تكوين مجمعة تأمينية خاصة بعملاء التمويل الاستهلاكى، وإخضاع شركات الوساطة بالبيع بالتقسيط تحت مظلة القانون ورقابة الهيئة، وتوسيع نطاق بطاقات المدفوعات التجارية، والعمل على وضع اطار لتأسيس شركات اعادة تمويل استهلاكى.

نشر ثقافة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

وأخيرًا، تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية توسيع قاعدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومضاعفة عدد المستفيدين ليصل الى 6 ملايين مستفيد بحلول 2026، وزيادة حجم التمويل من 27 مليار جنيه بنهاية 2021 الى 80 مليارًا بنهاية 2026.

كما تستهدف الهيئة زيادة قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة إلى 2 تريليون جنيه بحلول 2026 مقارنة بنحو 985 مليارًا بنهاية 2021.