مستندات| تفاصيل خطة التدريب الجديدة للعاملين بالضرائب

مها أبوودن اعتمد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب خطة التدريب الجديدة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية ، والتى تضمنت ان تكون عملية التدريب اجبارية على كافة المستويات وان يتم الترشيح من قبل قطاع التدريب بهدف رفع الكفاءة المهنية لمأمورى الضرائب، ولا يجوز لرؤساء المأموريات والوحدات منع المرشحين من حض

مها أبوودن

اعتمد عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب خطة التدريب الجديدة للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية ، والتى تضمنت ان تكون عملية التدريب اجبارية على كافة المستويات وان يتم الترشيح من قبل قطاع التدريب بهدف رفع الكفاءة المهنية لمأمورى الضرائب، ولا يجوز لرؤساء المأموريات والوحدات منع المرشحين من حضور الدورات التدريبية إلا لأسباب جوهرية وقهرية، لما يترتب عليه من مساءلة قانونية.

ويشترط وفقا لنسخة الخطة الجديدة التى حصلت “المال” على نسخة منها، ألا يقل عدد ساعات التدريب عن 30 ساعة فى السنة كحد أدنى فى المستوى الأساسى، كما لايقل عدد ساعات التدريب فى المستويات المتقدمة عن 16 ساعة.

ويحال الموظف، وفقا للخطة الجديدة، إلى التحقيق إذا تخلف عن الدورة التدريبية ويتم تحميله بنصيبه من تكلفة الدورة إلا إذا كان هناك حالة قهرية وبموافقة رئيس المصلحة، كما لا يجوز الغياب او التأخير أو الاذون خلال ايام الدورة التدريبية .

وننشر فيما يلى نسخة من نص الخطة الجديدة :





