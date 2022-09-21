مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية تستحوذ على %30 من وارد البضائع بموانئ الهيئة الاقتصادية

أكد مصدر مطلع لـ«المال» أن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام تشكل نسبة %30 من إجمالى البضائع الخارجية الواردة لموانئ الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لخدمة المصانع العاملة فى المنطقة، لافتًا إلى أنه منذ منتصف مايو الماضى يطبق عليها مستندات التحصيل فى السداد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى صدرت على خلفية قرار البنك المركزي، بالعمل بنظام الاعتماد المستندى فى عملية الاستيراد.

وتشرف الهيئة الاقتصادية على 6 موانئ بحرية هى «شرق، وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، والطور، والأدبية» إلى جانب 4 مناطق صناعية هى «شرق بورسعيد، والعين السخنة، والقنطرة غرب، وشرق الإسماعيلية».

ووصف المصدر الذى -فضل عدم ذكر اسمه- التعليمات الجديدة للبنك المركزي، بمثابة «خلخلة» لمشكلة الاستيراد، وليس حلًا جذريًا، لا سيما أن المستفيد منها فئة قليلة وليس كل المستوردين.

وأشار إلى أنه رغم قرارات وزارة المالية الأخيرة مطلع سبتمبر الحالي، التى منحت التوكيلات الملاحية القدرة على نقل البضائع المستوردة من الموانئ البحرية إلى المستودعات ونظيرتها الجافة خارج المنافذ الجمركية، لكنه لا يزال هناك تكدس للبضائع.

من جانبه، أشاد أحمد مصطفى، نائب رئيس منظمة الفياتا العالمية، بالتعليمات الجديدة والتى ستساعد فى حل أزمة %10 من البضائع الموجودة حاليًا بالمحطات البحرية -على حد تقديره-.

ولفت إلى أن المستفيد الأكبر من تعليمات «المركزى»، يتمثل الكيانات العاملة فى قطاعى التصنيع والتجميع، متابعًا أن المشكلة الرئيسية التى لم يحدد مصيرها هى البضائع العامة، والتى تم إيداع قيمتها بالجنيه، وفى انتظار البنوك تحويلها لعملة صعبة وحصول المستوردين على نموذج 4.

يذكر أن مصادر مطلعة كشفت بداية الأسبوع الحالى لـ«المال» أن حجم البضائع المستوردة من الخارج والموجودة داخل الموانئ المصرية وتنتظر انتهاء الإجراءات الجمركية للإفراج، بلغت قيمتها حتى نهاية 9 سبتمبر الحالي، 2.6 مليار دولار، موزعة بواقع 1.6 مليار شحنات فى انتظار إصدار «نموذج 4»، ومليار لنظيرتها التى تحتاج إلى فتح شهادة بيانات جمركية.