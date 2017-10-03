مستقبل وطن يوجه تحية للسيسي بعد مصالحة الفصائل الفلسطينية

إيمان عوف

وجه الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، تحية إجلال وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، وجهاز المخابرات العامة، لمجهوداتهم السامية وتحركاتهم الدأوبة فى إتمام إجراءات المصالحة الوطنية الفلسطينية.



وقال أبو حتة، فى بيان لـ”مستقبل وطن” اليوم الثلاثاء، إن مشاركة رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، باجتماع حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني ، وحرص الرئيس على توجيه رسالة عبر الفيديو كونفرانس، فخر لجميع المصرين وإنجاز جديد يضاف لسجل إنجازات القيادة السياسية الحالية ويؤكد ثقل مصر .



وأضاف عضو الهيئة العليا، أن مصر كانت ومازالت وستظل دومًا القلب النابض والحصن الحصين للوطن العربي، والتي لن تدخر جهدًا فى سبيل حفظ أمن واستقرار دول منطقة الشرق الأوسط، قائلًا:” ماحدث اليوم رسالة لجميع بأن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية حتى تحقيق مسار آمن وشامل لحق الشعب الفلسطينى.



وأشار البيان، إلى أن المجتمع الدولي بجميع أنضمته ومنظماته الدولية تخاذلت في نصرة الشعب الفلسطيني ولم تنحاز لحقهم في تقرير مصيرهم، لافتًا إلى أن مافعلته مصر اليوم ضربة قاضية لقطر وحلفائها وانتصار للعروبة وتدعيم لتحركات لم شمل الدول العربية والإلتفاف نحو هدف أوحد وأسمى وهو تحقيق الوحدة والنهضة التنموية المشتركة.