مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى التاسعة لـ 30 يونيو

يتقدم المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن ، ممثل الأغلبية البرلمانية، بعظيم التهنئة إلى القائد الوطني المخلص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو .

كما تقدم الامين العام لحزب مستقبل وطن بتحية تقدير وإجلال لحراس الثورة الأمناء ودرع الوطن وسيفه (القوات المسلحة والشرطة)، ولكل من ضحى في سبيل استعادة هويتنا الوطنية، وتصدى لمحاولات الجماعة الإرهابية في سرقة الوطن ..

وأكد أشرف رشاد في بيان له اليوم إن ثورة ال30 يونيو ستظل هي أعظم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث؛ فقد استجابت الملايين لنداء وطنها، وخرجت بصورة حضارية معبرةً عن تمسكها بتغيير الواقع وصنع مستقبل مشرق يليق بوطنها، وإزاحة الجماعة الإرهابية التي خرجت عن سرب الوطنية .

وتابع :”كل عام وشعب مصر في رفعة وازدهار .. وكل عام ورئيسنا وزعيمنا قائد مسيرة التنمية والبناء والريادة .. وكل عام وثورة 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر وتاج على رؤوس كل المصريين”.