مستقبل وطن يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 49 لنصر أكتوبر المجيد

يتقدم حزب مستقبل وطن بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة .

وقال حزب مستقبل وطن في بيان أصدره منذ قليل: “لقد ضرب الشعب المصري إبان حرب أكتوبر المجيدة أسمى معاني الفداء والتحدي والصمود، وقدموا ملحمة وطنية وبطولات خالدة تروي قصصًا من المجد والبناء والنجاح”.

وأشار إلى أن انتصارات أكتوبر المجيدة تظل واحدة من أهم وأعظم الانتصارات العسكرية في العصر الحديث، وأيقونة ورمزًا لعلاقة متينة وراسخة وعظيمة بين الجيش والشعب؛ تظل نموذجًا متفردًا عبر التاريخ.

وأضاف: إننا وإن نحتفل اليوم بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا، نجدد العهد والثقة في خطوات سيادتكم في المضيّ قدمًا نحو صنع حضارة وتاريخ مشرق لبلادنا يليق بعراقتها وإرثها الإنساني والتاريخي والحضاري.

وتابع الحزب: لا يفوتنا أن نتقدم بتحية إجلال وعرفان وتقدير لجميع شهداء الوطن على امتداد التاريخ الذين قدموا أرواحهم الطاهرة الذكية فداءً لعزة هذا الوطن وكرامته وأمنه.

واختتم بيانه بأنه كل عام ومصرنا في خير ونماء وأمن وازدهار تحت قيادتكم الحكيمة .. وكل عام وقواتنا المسلحة درع هذا الوطن وحصنه الأمين.