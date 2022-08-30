مستقبل وطن يناقش الاستعداد لدور الانعقاد المقبل لمجلسي النواب والشيوخ

شهدت الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن ، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لأمانة الشؤون البرلمانية للحزب.

‏جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وممثل الأغلبية البرلمانية، والمهندس محمد صبري أمين الشؤون البرلمانية، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة.

‏وتناول اللقاء بحث خطة عمل المرحلة القادمة، والاستعداد لدور الإنعقاد المقبل لمجلسي النواب والشيوخ، وكذلك آليات التنسيق مع اللجنة التشريعية بالحزب بشأن الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة.

كما شهد اللقاء بحث تطوير آليات العمل والتواصل مع السادة النواب، ومتابعة الطلبات المقدمة لكافة الجهات والوزارات المعنية..