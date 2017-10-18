مستقبل وطن يعلن عن فعاليات حملة عشان تبنيها بالمحافظات

سلوى عثمانأعن حزب مستقبل وطن، اليوم، عن العديد من الفعاليات الميدانية بالمحافظات لحملة "عشان تبنيها" التى تدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، كما أعلن عن أسماء العديد من الموقعين على استمارة الحملة.وأعلن الحزب عن توقيع عبدالكريم ضيف مجيد حمد رئيس مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطر

سلوى عثمان

أعن حزب مستقبل وطن، اليوم، عن العديد من الفعاليات الميدانية بالمحافظات لحملة “عشان تبنيها” التى تدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، كما أعلن عن أسماء العديد من الموقعين على استمارة الحملة.

وأعلن الحزب عن توقيع عبدالكريم ضيف مجيد حمد رئيس مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح على الاستمارة، كما أضاف الحزب أنه نظم عدد من الجولات الميدانية بمدن المحافظة لتسهيل وصول استمارة “علشان تبنيها” للمواطنين، كما أضاف بيان اخر للحزب عن توقيع الدكتور صفا محمود السيد رئيس جامعة سوهاج السابق، على استمارة حملة “علشان تبنيها” وذلك خلال الجولات الميدانية التي نظمها حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، لتسهيل وصول استمارة الحملة إلى المواطنين، كما حصلت أمانة حزب “مستقبل وطن” بكوم حمادة على توقيع عادل العباسى، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة على الاستمارة.

ونظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة السويس، زيارة إلى جامعة السويس، وذلك للحصول على توقيع رئيس الجامعة على استمارة حملة “علشان تبنيها” ووقع الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس، على الاستمارة بحضور الدكتور أحمد أبوالحسن منسق عام الحملة بالمحافظة، والدكتور علاء يونس مسؤول الجامعة بالحملة.

ونظمت أمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد زيارة إلى مديرية الشباب والرياضة، وقام محمد رزق الأمين المساعد للأمانة بلقاء الدكتور علي أبو سمرة مدير المديرية، والذي وقع على الاستمارة، كما وقع محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، وبمحافظة الشرقية أعلنت أمانة الحزب أنها حصلت على توقيع مساعد محافظ الشرقية فخرى السيد على استمارة “علشان تبنيها”، وأوضح فخرى أن ترشح الرئيس السيسى لفترة ثانية ضرورة ملحة وخاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تحيط بالبلاد وذلك للحفاظ على الاستقرار والأمان لمصر.

وأعلنت أمانة الحزب بالجيزة عن تنظيم جولات ميدانية بشوارع المحافظة، وامتدت هذه الجولات الميدانية إلى أصحاب المحال والحرفيين والإدارات التعليمية لتوقيعهم على استمارة حملة “علشان تبنيها”، وانطلقت الجولات بقيادة محمود المصري أمين قسم بولاق الدكرور، وعمرو عرفات العدوي أمين قسم الطالبية، هذا بجانب جولات ميدانية أخرى قام بها محمد أبو العلا أمين القطاع وحمادة حلمي أمين تنظيم القطاع، وهذا ما أعلنته أيضا أمانة الحزب بكفر الشيخ، كما قامت أمانة الحزب بمركز دسوق بجمع توقيعات من نقابة المحامين بالمركز.

ونشر الحزب العديد من الصور التى توضع توقيع رؤساء اللجان بالأمانات المتخصصة بـ”مستقبل وطن” على الاستمارة، ومنهم محمد الجارحى رئيس أمانة اللجان المتخصصة، أحمد الشامى أمين لجنة النقل بحزب متشقبل وطن، على إدريسى، هشام زعزوع، أشرف رضا، أشرف عبدالعزيز، دكتور حسام قنديل، دكتور إيمان هريدى.

أعلنت أمانة محافظتى السويس والإسماعيلية عن تنظيم جولات ميدلانية بالعديد من الأماكن بهم لجمع توقيعات الحملة، وقام خالد موسى أمين المركز والدكتور ساهر فضة أمين المجالس المحلية بالمحافظة، وعدد من شباب الحزب، بجمع التوقيعات من أهالى التل على استمارة حملة علشان تبنيها لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح مرة أخرى، وفي ذات السياق قامت أمانة القنطرة غرب بحزب مستقبل وطن بالإسماعيلية بعدد من الحملات في شوارع مدينة القنطرة بين محلات تجار الملابس والموبايلات بالمدينة فى إطار الحصول على توقيعات المواطنين على استمارة الحملة، وهو ما أعنلت عنه أمانة الحزب بالبحيرة أيضا.