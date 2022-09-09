«مستقبل وطن» يعلن تأييده الكامل لمخرجات وقرارات الحوار الوطني

أعلن حـزب مستقبل وطن عن تأييده الكامل لجميع القرارات والمخرجات التـي انتهت إليها إدارة الحوار الـوطني، مثمنا الجهود التي بذلت في تشكيل اللجان النوعيـة واختيار المقررين والمسؤولين عن تلك اللجـان.

كما أعرب الحزب عـن كامل ثقته في أن يساهم الحوار الوطني بـإفراز حلـول فـعـالـة تمكـن الـبـلاد مـن مواجهـة التحديات المختلفة.

ويري حزب مستقبل وطـن أن الحـوار الـوطني الـذي دعـا إليـه الـرئيس عبدالفتاح السيسى يسير بخطوات واثقـة نـحـو تحقيق الهدف الأسمى منـه وهـو خلـق مساحات مشتركة بين كافة الأطياف الوطنيـة.

وأيد الحـزب في بيانه الصادر أمس الخميس، تشكيل اللجـان النوعيـة التـي أقرهـا مجلـس أمنـاء الحـوار الـوطني، والتـي تـتـولـى ملفـات وثيقـة الصلة بمتطلبات الشارع المصري في مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع.

واكد حـزب مستقبل وطـن أن التصريحات الرئاسية التـي أطلقتهـا القيـادة السياسية اليـوم خــلال تدشين الوحدات البحريـة الجديـدة بهيئـة قنـاة الـسـويس جاءت لتشكل منهجـا للحاضـر واستعداداً للمستقبل ورؤيـة جـادة وفعالـة نـحـو مزيـد مـن الإصـلاح وإحـراز التقـدم فـي الملفـات المختلفـة الاقتصـادية والتنمويـة والسياسية والاجتماعية.

ويأمل الحزب فـي أن يكـون المؤتمر الاقتصـادي الموسـع الـذي دعـا إليـه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليـوم، هو بمثابـة انطلاقـة جـديـدة لتعزيـز مـقـدرات الدولـة المصـرية، والنهـوض باقتصـاد الـبلاد، تزامنـا مـع الجـهـود المحمـودة الرامية إلى ذلك في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني.

كما أعرب مستقبل وطـن عـن كـامـل ثقتـه فـي أن تواصـل الـبلاد تحـت قيـادة الـرئيس عبدالفتاح السيسى تحقيـق الإنجـازات وقهر التحديات، والحفاظ علـى الدولـة المصـرية قويـة وشامخة، وصاحبة حضـور وتواجـد قـوي وملمـوس بين مصاف الدول الكبرى في العالم.