مستقبل وطن يطالب بعقد قمة عربية لوقف الاعتداءات في الأقصى

استنكر الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، استمرار اعتداء العدو الصهيوني الإسرائيلي على المسجد الأقصي وإغلاق باحاته أمام المصلّين واقتحام العشرات من جنوده ساحة المسجد، مؤكدًا أن ما يحدث يتنافى تمامًا مع كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ هيبة وصون دُور العبادة المقدسة.

وطالب أبو حتة، في بيان لـ”مستقبل وطن”، اليوم السبت، الجامعة العربية بسرعة عقد اجتماع طارئ لمناقشة الأزمة واتخاذ قرارات صارمة لوقف تلك الانتهاكات السافرة ومنع تكرارها مرة أخرى ووقف مسلسل العنف وإراقة دماء الأبرياء، لافتًا إلى أن التصعيد من الجانب الصهيوني أمر غير مبرر ومن شأنه عرقلة أي مفاوضات للسلام وإعادة الأزمة لأشُدّها بين الطرفين من جديد.

وأشار عضو الهيئة العليا إلى أنه لا بد من مطالبة المجتمع الدولي بضرورة خلق تشريع دولي يضع الجميع أمام مسئولياته ويُلزمهم بحماية المقدسات الدينية ويتخذ قرارات صارمة للمخالفين، منتقدًا حالة الصمت من جانب مجلس الأمن وعدم إصدار أي قرار حتى الآن.