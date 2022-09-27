«مستقبل وطن» يستقبل وفد الحزب الشيوعي الفيتنامي

استضاف حزب مستقبل وطن عصر اليوم الثلاثاء، وفدًا من الحزب الشيوعي الفيتنامي برئاسة ترونج كونج هواي نام، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية.

وكان في استقبال وفد الحزب، المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

كما شارك في استقباله النائب شريف الجابري أمين العضوية بالحزب ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، والنائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وشهد اللقاء الترحيب والتوافق حول مزيد من التعاون بين الحزبين لما يصب في صالح تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأعرب وفد الحزب الشيوعي عن تقديرهم لحزب مستقبل وطن وتجربته السياسية الرائدة والنموذج الشبابي الذي يقدمه لخدمة الوطن، وترسيخ دعائم حياة سياسية سليمة .

واعرب وفد الحزب الشيوعي عن نية حزبهم في توقيع مذكرة تفاهم بين الحزبين .

وفي النهاية اعرب قيادات مستقبل وطن لوفد الشيوعي الفيتنامي عن استعداد الحزب للتواصل مع كافة الأحزاب الدولية وخاصة مع الدول التي تجمعها ببلادنا شراكات استراتيجية.

وأهدى قيادات الحزب في نهاية اللقاء درع مستقبل وطن لأعضاء وفد الحزب الشيوعي الفيتنامي، كما تبادلا الهدايا التذكارية ..