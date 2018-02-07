مستقبل وطن يرفض تصريحات أنقرة حول حدود مصر مع قبرص

سلوى عثمان أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، رفضها التام للتصريحات التركية الخاوية من المنطق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية والتي علي أساسها تمارس الدولتين حقهم القانوني المشروع والمدعوم بالمواثيق الدولية وقوانين منظمة الأمم

سلوى عثمان



أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، اليوم الأربعاء، رفضها التام للتصريحات التركية الخاوية من المنطق بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية قبرص وجمهورية مصر العربية والتي علي أساسها تمارس الدولتين حقهم القانوني المشروع والمدعوم بالمواثيق الدولية وقوانين منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بهذا الشأن.

وقالت الأمانة في بيان لها اليوم، أننا نثق تمام الثقة في القيادة السياسية المصرية ومؤسسات الدولة المصرية التي أدارت هذا الملف وصولاً للاتفاقية القانونية بين الدولتين بما يتماشى مع القانون الدولي المنظم لهذا الشأن.

وتابعت: “أننا في حزب مستقبل وطن ومن واقع تمثيلنا الحزبي والشعبي نعرب عن كل الدعم للقيادة السياسية المصرية في عملها الدائم من أجل الحفاظ والدفاع عن مقدرات الشعب المصري وثرواته أينما وجدت”.

وفي وقت سابق اليوم، رفضت الخارجية التصريحات التركية الرافضة للاتفاقية، محذرة من المساس بسيادتها.