مستقبل وطن يدعم السيسي بمؤتمر في المنيا.. غدا

سلوى عثمانيعقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أِشرف رشاد الشريف، مؤتمره الجماهيري الحاشد وقبل الأخير لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وذلك بمركز العدوة بمحافظة المنيا.وقال الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، إن المؤتمر سيقام فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور لفيف من الشخصيات ا

سلوى عثمان

يعقد حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أِشرف رشاد الشريف، مؤتمره الجماهيري الحاشد وقبل الأخير لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، وذلك بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

وقال الحزب في بيان له، اليوم الأربعاء، إن المؤتمر سيقام فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والسياسية والحزبية والوزراء والمحافظين السابقين وكبار رجال الدولة، على رأسهم السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، ومحمد عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية السابق، واللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنيا السابق، وعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، وممثلين من الأزهر والكنيسة.