مستقبل وطن يثمن حضور الرئيس حفل خريجى رواد الاتصالات

إيمان عوفثمن الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، وعضو هيئة التدريس بكلية طب جامعة مصر، حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للارتقاء بالمستوى التعليمي ومحاكاة النماذج العلمية التكنولوجىة المعاصرة، وفتح المجال أمام المبتكرين ورواد التكنولوجيا والاتصالات لتنمية ابتكاراتهم واختراع

إيمان عوف

ثمن الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، وعضو هيئة التدريس بكلية طب جامعة مصر، حرص الدولة المصرية والقيادة السياسية للارتقاء بالمستوى التعليمي ومحاكاة النماذج العلمية التكنولوجىة المعاصرة، وفتح المجال أمام المبتكرين ورواد التكنولوجيا والاتصالات لتنمية ابتكاراتهم واختراعاتهم وتوجيهها لخدمة الصالح العام.

وأوضح أبو حتة، فى بيان لـ”مستقبل وطن” اليوم الأحد، أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي حضور حفل خريجي مبادرة رواد تكنولوجيا الاتصالات، وتكريمه لهم، يعكس مدى إيمان القيادة السياسية بضرورة التطور في مجال ريادة الأعمال وتطويعها لخدمة الوطن، ويعطي الخريجين مزيد من الثقة والتطلع نحو الأفضل، ويساهم بناء أجيال جديدة تمتلك كل العلوم والفنون وأساليب التنمية المعاصرة.

وأوضح عضو الهيئة العليا، أن تلك المبادرة سيكون لها مردود ايجابي قوي نحو ترويج قيمة المعرفة والإبداع، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين، وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات، لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية.

وناشد البيان، وسائل الإعلام بالترويج الجيد لمثل هذه المبادرات وحجم النتائج الإيجابية التى أحدثتها ومدى النفع الذي يعود على الخريجين لما تحتويه من مواد دراسية تشارك في وضعها مجموعة من الجامعات المرموقة والشركات الرائدة على مستوى العالم، ما توفر منصات متميزة للتعلم وتتيح تنمية وتطوير قدرات الدارسين وفتح المجال أمامهم.

