مستقبل وطن وعشان تبنيها ينظمان قافلة طبية مجانية

إيمان عوفنظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بقيادة الدكتور نور أبوحتة أمين المحافظة، بالتعاون مع حملة علشان تبنيها، اليوم الثلاثاء، قافله طبية مجانية وقافلة غذائية لأهالي عزبة محمد إبراهيم، وقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغه بالمحافظة.وأوضح أبوحتة، أن تلك القوافل تأتى من منطلق الواجب والمسئو

إيمان عوف



نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بقيادة الدكتور نور أبوحتة أمين المحافظة، بالتعاون مع حملة علشان تبنيها، اليوم الثلاثاء، قافله طبية مجانية وقافلة غذائية لأهالي عزبة محمد إبراهيم، وقرية زاوية الجدامي بمركز مغاغه بالمحافظة.

وأوضح أبوحتة، أن تلك القوافل تأتى من منطلق الواجب والمسئولية المجتمعية، وتوفير الخدمات المناسبة واللازمة للمواطنين؛ بهدف تنمية المجتمع، ومحاولة لرفع مستوى المعيشة بالقرى الأكثر احتياجا.

وأشار مصطفى محمد، الأمين المساعد للشئون المالية والإدارية، إلى أن القافلة الطبية شملت تخصصات “أطفال، ونساء وتوليد، وباطنة، وتنظيم أسرة، وأنف وأذن وحنجرة، وتحاليل”، وأن الكشف والعلاج بالمجان، وأن الحزب سوف يقوم بالعديد من الفعاليات الجماهيرية والخدمية فى كل قرى المحافظة في غضون الفترات المقبلة.

وقال حمدي سيد أمين المركز، إن الحزب يعمل فى كل الاتجاهات للمساعدة فى التخفيف والحل من المشاكل التى يعانى منها الناس، وأن الحزب وقياداته حريصة على التواجد فى قرى وعزب المركز لكى نمد يد العون لكل من يحتاج.