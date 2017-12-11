مستقبل وطن: زيارة بوتين لمصر أنجزت الكثير في الملفات المشتركة

سلوى عثمان أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، حققت قدرا كبير من التقدم فى الملفات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بعودة الطيران المنتظم بين البلدين، والتوقيع على عقد حيز النفاذ لاتفاقيات بناء محطة الضبعة النووية والتحرك قدما فى مجالات التعاو

سلوى عثمان

أكدت أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى مصر، حققت قدرا كبير من التقدم فى الملفات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بعودة الطيران المنتظم بين البلدين، والتوقيع على عقد حيز النفاذ لاتفاقيات بناء محطة الضبعة النووية والتحرك قدما فى مجالات التعاون الصناعى، وإنشاء منطقة صناعية روسية بمصر، وكذلك زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.

وأضافت الأمانة في بيان لها اليوم، أن الزيارة عكست نتائج الزيارة تقارب شديد فى الرؤى السياسية فى القضايا الدولية والإقليمية محل الإهتمام المشترك، وتأكيدًا على التزام روسيا بالمرجعية القانونية الدولية للقدس ورفض القرار الأمريكى الجائر بنقل السفارة الأمريكية للقدس.

وأخيرا يثمن حزب مستقبل وطن كافة جهود القيادة السياسية المصرية وسعيها الدائم لبناء علاقات صداقة قوية مع قوى دولية مختلفة فى العالم بهدف تحقيق مزيدا من التقدم للدولة المصرية فى كافة المجالات وكذلك إهتمام مصر وعملها الدائم من أجل إحلال الأمن والإستقرار بالمنطقة.