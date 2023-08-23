مستقبل وطن: ترشح السيسي لانتخابات الرئاسة ضرورة مرحلية لاستكمال العطاء والتنمية 

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب ، إن ترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة ضرورة مرحلية لاستكمال مسيرة العطاء والتنمية التي ترسخت قواعدها في أرجاء الوطن كافة.

وأوضح “رشاد” أن مصر أصبحت تحت قيادة الرئيس السيسي (زعيم الامة العربية وبنّاء مصر الأعظم) دولة ذات سيادة، وقرار، وإرادة، وصاحبة مشروع وطني تنطلق من خلاله لصنع حضارة رائدة وجمهورية جديدة بمثابة امتداد لحضارتنا القديمة.

وأشار الأمين العام، إلى أنه لا ينكر حجم ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة غير حاقد أو جاحد؛ فلقد أصبحت مصر دولة محورية تحمل مفاتيح السلام الإقليمي والدولي وتملك حلولًا جذرية للملفات والقضايا الدولية العالقة..

وتابع: اشرف رشاد: “على المستوى الاقتصادي أصبحت دولتنا ذات سيادة وصنعت توازنًا استراتيجيًا في علاقتنا مع كافة المعسكرات ووطدت علاقاتها مع العديد من الحلفاء واتجهت لأول مرة نحو معسكرات جديدة لتخلق معها علاقات صداقة وتعاون”.

وأردف: “على المستوى الاقتصادي أصبح لدينا مشروعًا متناميًا على كافة الأطراف خلق لنا اقتصادًا قويًا مرنًا قادرًا على مجابهة التحديات والأزمات وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي”.

واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد على أن قرار الترشح هو مطلب شعبي يدعمه وينادي به جموع المصريين؛ حيث إن الرئيس السيسي هو بطل ورجل وزعيم وقائد المرحلة.