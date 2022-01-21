مستقبل وطن بالجيزة : تقديم مساعدات قضائية لغير القادرين



أعلنت أمانة الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، عن بدء وتفعيل أمانة قانونية للمساعدات القضائية غير القادرين، جاء ذلك بحضور أمين حزب مستقبل وطن بالجيزة عادل ناصر، والمستشار يحيى سلطان أمين الشئون القانونية بالحزب، والأمين المساعد لشئون القانونية المستشار محمد حموده، والمستشار محمد فوزي، وبحضور كافة أعضاء أمانات الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن بالجيزة.

وأكد المستشار محمد حمودة أنه بخلاف الدور التنظيمي المحوري لأمانة الشئون القانونية في خدمة مصالح الحزب هناك دور مجتمعي في غاية الأهمية، وهو مساعدة المواطنين غير القادرين والوقوف بجانبهم، وهذه فلسفة الحزب الفترة القادمة وهي الوصول لكل فئات الشعب الاكثر احتياجا واستكمالا لدور الدولة في كل مبادراتها تجاه المواطن.



وأضاف “حمودة” من هذا المنطلق تم إنشاء لجنة المساعدات القضائية داخل الحزب بكافة أماناته الـ 21 على مستوى محافظة الجيزة، وأصبح متاحا لكل المواطنين التوجه إلى مقر الحزب التابع له محل سكنه وعرض مشكلته، وسيكون في انتظاره لجنه كاملة من القانونيين لسماعه ومساعدته في مضمون شكواه.



وفي نهاية اللقاء المثمر والبناء اتفق الجميع على أن المواطن البسيط هو هدف حزب مستقبل وطن.