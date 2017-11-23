مستقبل وطن: السياحة لم تستفد من زيارة السيسى لقبرص





إيمان عوف





قال الدكتور محمد عمارة، خبير التسويق السياسى وعضو الهيئة العليا لحزب مستقبل وطن، إنه فى الوقت الذى يزور فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى قبرص، لم يكن لدى وزارة السياحة برنامج أو رؤية لتسويق الزيارة والاستفادة منها فى جذب أكبر عدد من السياح لمصر.





وقال عمارة فى تصريحات صحفية له اليوم، إن شركة العلاقات الدولية للترويج للسياحة المصرية لم تقدم لمصر ما يكفي، مضيفا أن الحكومة تعاقدت معها مقابل 68 مليون دولار لمدة 3 سنوات ولم تقدم أى إضافة للسوق المصرية.





وأضاف أن الشركة كانت تمتلك شقة فقط عام 2011 وانتقلت بعد ذلك لفيلا فى الزمالك وتحت إداراتها أكثر من وكالة إعلانية، كما أنها قامت بإنتاج مسلسل “حارة اليهود” تزامنا مع تصريحات القيادى الإخوانى عصام العريان الذى طالب بعودة اليهود لمصر.





وأكد ضرورة قيام مجلس النواب والحكومة والجهات الرقابية بفتح ملف تلك الشركة ومناقشة وزير السياحة فى أعمالها، خاصة أن محافظ البنك المركزى أعلن فى شهر يناير الماضى الإيرادات من النقد الأجنبي في قطاع السياحة انخفضت إلى 3.4 مليارات دولار في عام 2016 وهو ما يقل 44.3% مقارنة بمستواها في 2015.