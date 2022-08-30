«مستقبل مصر مشرق».. سفير كوريا يعول على مشاركة الشركات الكورية في المشروعات المحلية

عول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة،هونج جين ووك، على مشاركة الشركات الكورية في المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية حالياً بالسوق المحلية ، وذلك بهدف التعاون مع مصر التي أكد أن لها تاريخا قديم ومستقبلها مشرق.

وقال في ندوة نظمتها وكالة كوترا الكورية اليوم، إن الحكومة المصرية تلبي رغبات الشعب المصري منذ سنوات لتطوير كل مناطق الدولة بما في ذلك توسيع شبكة الطرق ومشروعات جمع ومعالجة النفايات و المواني الجافة وغيرها من مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها حالياً.

وأضاف أن كوريا الجنوبية تريد المساعدة في بناء مصر قائلًا :” يلا نعمل المستقبل سوا”.

ونظمت الهيئة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار “كوترا” صباح اليوم بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، وبنك التصدير والاستيرد الكوري ندوة حول التعاون في مشروعات تطوير البنية التحتية بين القاهرة وسيول .

وحضر الندوة عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المصرية ، فضلاً عن شركات كورية والسفير الكوري بالقاهرة.