مستقبل مصر فى 2018 أهم موضوعات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتقدم برامج التوك شو عددا من القضايا والتحليلات، أبرزها مستقبل مصر في 2018.من ماسبيرو يناقش ملف "دخول مصر مرحلة التصنيع"يقدم برنامج " من ماسبيرو" على القناة الاولى فى العاشرة والنصف مساءً ، فى فقرته الاولى المذيعه امنيه مكرم وفقرة " مصر بيحصل فيها ايه النهارده" واهم الاخبار والاحداث

رحاب صبحى

تقدم برامج التوك شو عددا من القضايا والتحليلات، أبرزها مستقبل مصر في 2018.



من ماسبيرو يناقش ملف “دخول مصر مرحلة التصنيع”





يقدم برنامج ” من ماسبيرو” على القناة الاولى فى العاشرة والنصف مساءً ، فى فقرته الاولى المذيعه امنيه مكرم وفقرة ” مصر بيحصل فيها ايه النهارده” واهم الاخبار والاحداث اليومية



وفى الفقرة الثانية ستكون مع المذيع عاطف كامل وسيكون فى ضيافته الدكتور عصام البكل عميد مجمع خدمة الصناعه بالإكاديمية العربية والدكتورة منى قدرى عميد كلية الإدارة للدراسات العليا بالإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.

وسيدور الحوار حول متى ستدخل مصر مرحلة التصنيع؟، وكيف نربط الإدارة بالصناعة؟ وكيف يكون للإدارة قرارات سريعة وجريئة؟ ومتى سنتخلص من البيروقراطية؟ وكيف يكون للتعليم الفنى دور فى تأهيل الشباب؟ ومتى يكون للتعليم الفنى دورا فى نهضة مصر؟.





نظرة تحليلية لمستقبل مصر فى 2018 موضوع 90″ دقيقة ” على المحور







تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج 90″ دقيقة ” بقناة المحور الفضائية فى الثامنةً الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية ، ومايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على مجلسى السكان والطفولة والأمومة فى حلقة خاصة عن الملفات الخارجية والداخلية فى مصر.

وفى الفقرة الأولى يحلل الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة خريطة التحديات التى تواجه مصر على المستوى المحلى والدولى، بالإضافة إلى خريطة الإنجازات التى حققتها مصر فى مختلف الملفات خاصة ملف السياسة الخارجية.



كما يقدم الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة نظرة تحليلية لمستقبل مصر فى 2018 فى ظل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكيف سيتعامل الغرب مع مصر فى ظل الإنجازات والطفرة الاقتصادية المتوقعة من حقل ظهر للغاز الطبيعى.



أما فى الفقرة الثانية مايسة شوقى نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على مجلسى السكان والطفولة والأمومة فتقدم قراءة بالأرقام والإحصائيات عن وضع وصحة المصريين وكيف تؤثر نسب الولادة الزائدة على التنمية.



كما تكشف مايسة شوقى عن خطة وزارة الصحة لمواجهة الملفات الشائكة فى قضايا زواج القاصرات والزيادة السكانية والختان، ولماذا اختفت حملات التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.



رانيا يوسف فى”أبلة فاهيتا” على سى بى سى





تحل الفنانة رانيا يوسف ضيفة على قناة سى بى سى فى برنامج بلة فاهيتا فى الحادية عشر مساءً الذى تقدمة الدمية ” أبلة فاهيتا “،



وتظهر رانيا خلال مجموعة من الفقرات أبرزها مع كارو والعديد من الاسئلة غير التقليدية والمحرجة وذات الحس الساخر ثم فقرتها مع أبلة فاهيتا وحوار عن الزواج والحب والغيرة أيضا ً من الفقرات الغنائية .



وفاء عامر فى “البلاتوه” على الفضائية المصرية



تحل الفنانة وفاء عامر ضيفة على برنامج “البلاتوه ” على قناة الفضائية المصرية للحديث عن مسلسلها ” الطوفان ” والنجاح الكبير الذى حققته من خلال شخصية منيرة التى جسدتها بالعمل.

كما تتحدث عامر أيضاً عن مسلسلها الجديد السر التى تواصل تصويره مع عدد كبير من النجوم منهم حسين فهمى ونضال الشافعى . وفى الجزء الثانى من الحلقة تتحدث الفنانة ريمك البراودى عن دورها فى مسلسل السر البرنامج اعداد وتقديم محمد السماحى.



هشام عباس وحميد الشاعرى ضيوف snl على on e





يستضيف برنامج snl على قناة on e الفنانان هشام عباس وحميد الشاعرى ويقدمون مجموعة من الفقرات الكوميدية الساخرة والغنائية . يشارك فى تقديم البرنامج كل من شادى ألفونس ومحمد الليثى ونور قدرى ونانسى صالح .

