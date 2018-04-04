مستقبل القطن المصري أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىكواليس حياة الراحل أحمد زكى فى "القاهرة اليوم" يستضيف برنامج "القاهرة اليوم" على قناة "اليوم"، فى الثامنة مساءً، محمد وطنى مساعد النجم الراحل أحمد زكى، الذى يتحدث عن كواليس من حياة الراحل، ويكشف العديد من أسرار حياته الفنية وكواليس مرضه.كما يستضيف البرنامج الذى يقدمه إدوارد وريتا حرب، ا

رحاب صبحى

كواليس حياة الراحل أحمد زكى فى “القاهرة اليوم”

يستضيف برنامج “القاهرة اليوم” على قناة “اليوم”، فى الثامنة مساءً، محمد وطنى مساعد النجم الراحل أحمد زكى، الذى يتحدث عن كواليس من حياة الراحل، ويكشف العديد من أسرار حياته الفنية وكواليس مرضه.

كما يستضيف البرنامج الذى يقدمه إدوارد وريتا حرب، النجم الكبير محمود الجندى، والذى يتحدث عن أعماله الفنية المقبلة، وأبرز المحطات الفنية.

وفى الفقرة الأخيرة يستضيف البرنامج مايا حداد التى ستتحدث خلال تواجدها بالبرنامج عن “شرطة الموضة”.

رئيس حزب الوفد فى “90 دقيقة”

يستضيف الإعلامى محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً، المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، فى حوار خاص عن الانتخابات الرئاسية وانتخابات حزب الوفد والبرلمان، فى تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ويكشف رئيس حزب الوفد الجديد عن أبرز التحديات التى ستواجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الفترة الرئاسية الثانية، كما يرصد خريطة بأهم المشروعات والخطط التى يجب أن تتصدر أولويات الرئيس والحكومة والبرلمان.

ويجيب رئيس حزب الوفد على الأسئلة الصعبة وعلى رأسها كيف سيتعامل حزب الوفد مع الحكومة، وهل حزب الوفد قادر على تولى حقائب وزارية ومحافظين، وكيف يستعد حزب الوفد لمعركة المحليات، هل يؤيد تغيير وتعديل الحكومة أم مع بقائها، وكيف سيتعامل مع الطيور المهاجرة من الحزب هل يعيدهم أم تركهم بعيدا عن الحزب، وهل يوافق أن يكون حزب الوفد الظهير السياسى للرئيس السيسى وكيف يعيد حزب الوفد لمكانته الأولى فى صدارة الأحزاب السياسية.

“من ماسبيرو” يناقش مشروعات لجنتي الاقتصاد والتضامن بمجلس النواب على الأولى

يستضيف برنامج “من ماسبيرو” فى الواحدة صباحا على القناة الثانية، النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، وفي الفقرة الثانية من البرنامج الدكتور بسنت فهمى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.

ويدور الحوار عن أهم المشروعات المقدمة من لجنتي الاقتصاد والتضامن بمجلس النواب للحكومة في الفترة المقبلة.

البرنامج يرأس تحريره سوزي إبراهيم، ومدير تحريره سماح محمود، وتقديم عاطف كامل وهبة رشوان، وإخراج أحمد فاروق، حيث كان يعرض البرنامج على القناة الأولى، قبل أن ينقل للإذاعة على القناة الثانية، بسبب تطوير القناة الأولى.



ملف مستقبل القطن المصري موضوع “مساء Dmc”

يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء Dmc، فى العاشرة مساءً، ملف مستقبل القطن المصري وإجراءات دعم القطن، وكيف يمكن تحقيق فائض أكبر للتصدير.

ويحلل الفقرة مع أسامة كمال، كل من الحاج محمد برغش الفلاح الفصيح، ومحمد عبدالرحمن رئيس قسم غزل القطن بمعهد بحوث الأقطانوم، وإبراهيم قنديل رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا لتجارة وحليج الأقطان وعضو مجلس إدارة اتحاد مصدري الأقطان.

وفي الفقرة الثانية يلتقي “كمال” مع أسطوات مصر من التزرية ومتاعب المهنة وكيف استطاعوا المنافسة المصانع الكبرى للملابس الجاهزة.

نيللى كريم وأحمد فهمى ضيوف “صالون أنوشكا”

يحل الفنان أحمد فهمي والفنانة نيللي كريم، ضيوفا على الفنانة أنوشكا في برنامج “صالون أنوشكا” على قناة DMC.

ومن المقرر أن يتحدث كل منهما عن بعض الأشياء والذكريات عن ذكرياتهم في خلال مشوارهما الفني، إضافة إلى الحديث عن تعاونهما مع بعض من خلال مسلسل “لأعلى سعر” الذي عرض رمضان الماضي، كما تشمل الحلقة أيضا غناء بعض الأغاني.