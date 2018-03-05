مستقبل البحث العلمى أهم فقرات التوك شو الليلة

رحاب صبحىتشهد برامج التوك شو بالفضائيات المصرية فقرات عدة أبرزها يتحدث عن مستقبل البحث العلمي بمصر. وأهم ما ستناقش برامج التوك شو الليلة كالتالي:مستقبل البحث العلمى فى" 90 دقيقة " على المحورتستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج ” 90 دقيقة" بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً

رحاب صبحى

تشهد برامج التوك شو بالفضائيات المصرية فقرات عدة أبرزها يتحدث عن مستقبل البحث العلمي بمصر.

وأهم ما ستناقش برامج التوك شو الليلة كالتالي:

مستقبل البحث العلمى فى” 90 دقيقة ” على المحور



تستضيف الإعلامية جيهان لبيب مقدمة برنامج ” 90 دقيقة” بقناة المحور الفضائية فى الثامنة مساءً على قناة المحور ، 3 من رؤساء.الجامعات المصرية ، فى حلقة خاصة عن مستقبل البحث العلمى فى مصر ودور الجامعات فى تحقيق النهضة الإقتصادية والإجتماعية .

ويشارك فى الحوار مع الإعلامية جيهان لبيب كلا من الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل ، والدكتور خالد حمزة رئيس جامعة الفيوم.

ويجيب رؤساء الجامعات الثلاثة عن الأسئلة الصعبة ومنها :ماذا ينقص المنظومة العلمية فى مصر ؟ وكيف يساهم البحث العلمى فى التنمية فى مصر؟ وما هى التحديات التى تواجه رؤساء الجامعات والطلاب؟ وما هى خطط الجامعات المصرية لزراعة الأراضى والاستشكافات العلمية؟ وكيف يمكن للجامعات خدمة المجتمع المدنى؟.

وتتلقى الإعلامية جيهان لبيب اتصالات المشاهدين واستفساراتهم من محافظات البحيرة والفيوم والقاهرة الكبرى عن أداء الجامعات الثلاثة والتحديات التى تواجه الطلاب فى هذه الجامعات.



محافظ مطروح فى “طريق إلى الاتحادية” على أون لايف



يحل اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ضيفًا على الإعلاميين الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ولبنى عسل، ببرنامج “الطريق إلى الاتحادية”، عبر فضائية أون لايف

ويتحدث “أبو زيد”، خلال البرنامج، حول أطر استكمال أعمال البنية التحتية وخدمة المواطنين في جميع أنحاء المحافظ والإنجازات التي تحققت، والتحديات التي تواجه المحافظة، والاستعداد للانتخابات الرئاسية، والتصدي للتعديات على أراضي الدولة.

“الطريق إلى الاتحادية”، برنامج يقدمه الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والإعلاميتين لبنى عسل، وشافكي المنيري، يوميًا في تمام الحادية عشر مساءً، عبر فضائية “أون لايف”.

المحامى خالد أبو بكر فى “أخر النهار”



يستضيف الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج “آخر النهار” فى الثامنة مساءً المحامى الدولى خالد أبو بكر فى حوار يتناول فيه العديد من القضايا فى مجال السياسة والإعلام ، ويحاول البرنامج دائما فتح مساحة للموضوعات ذات البعد الاجتماعى، والمثيرة للجدل فى المجتمع المصرى

أية عبد الله فى “اليوم” على الحرة



تحل المطربة الشابة أية عبد الله، ضيفة على برنامج “اليوم”، الذى يعرض على شاشة قناة الحرة، فى السابعة والنصف مساءً

وتتتحدث أية عن مشاركتها فى مهرجان الموسيقى العربية مع كبار النجوم من مختلف الدول العربية، كما تتطرق للحديث عن أغانيها الجديدة مثل “أنا بكراش عليه”، كما تقدم بصوتها مجموعة من الأغانى الوطنية، والتى سبق وقدمها عدد من نجوم مصر من مختلف الأجيال.

يذكر أن آخر أعمال آية عبد الله، أغنية “أنا صعيدية”، من كلمات وألحان الموسيقار فاروق سلامة، وتوزيع أمجد سامى.

البرنامج تقديم المذيعة العراقية نبيلة الكيلانى.

كابتن حسن شحاته ضيف “كورة كل يوم” على شاشة مصر الأولى



يستضيف برنامج “كورة كل يوم ” فى الثانية عشر مساءً عبر قناة مصر الاولى اللكابتن حسن شحاته ، وذلك فى حوار كروى شيق حول بطولة الدورى العام والمشوار الافريقى لأندية الاهلى والزمالك والمصرى والمقاصة واستعدادت المنتخب المصرى للمشاركة ببطولة كأس العالم

البرنامج تقديم كريم شحاته.



