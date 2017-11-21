مستقبل اقتصاديات أفريقيا بين الإمكانات والعوائق

❐ سحر نصر: الدول الناشئة تحتاج 2.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة ❐ محمد فريد: اقتصاديات إفريقيا تحتاج لإصلاحات كبيرة واستغلال الطاقات الكامنة ❐ محمد عمران: الرقابة المالية تدرس تغطية المستثمرين ضد مخاطر البحوث ❐ أوسكار أونياما: ليس مقبولًا أن تمتلك القارة 27 بورصة من أصل 48 دولة أحمد على ـ

❐ سحر نصر: الدول الناشئة تحتاج 2.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة

❐ محمد فريد: اقتصاديات إفريقيا تحتاج لإصلاحات كبيرة واستغلال الطاقات الكامنة

❐ محمد عمران: الرقابة المالية تدرس تغطية المستثمرين ضد مخاطر البحوث

❐ أوسكار أونياما: ليس مقبولًا أن تمتلك القارة 27 بورصة من أصل 48 دولة

أحمد على ـ مصطفى طلعت

تطرق المتحدثون خلال الكلمات الافتتاحية للمؤتمر الحادي والعشرين لاتحاد البورصات الأفريقية الذي تستضيفه القاهرة حاليًا، تحت شعار «نظرة لواقع ومستقبل أفريقيا»، لتجارب دولهم وأولوياتها خلال الفترة المقبلة، بجانب العوائق التي تقف حائلا أمام تقدم وارتفاع النمو الاقتصادي الأفريقي.

رحب محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، بممثلي أسواق المال الأفريقية الحاضرين، مؤكدًا أن القاهرة تهتم بزيادة التواصل مع البورصات الأفريقية .

أضاف خلال كلمته أن الاقتصاد الأفريقي من المرجح أن ينمو بأكثر من 3 مرات بحلول عام 2050، لتكون من أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، ما يمثل فرصة عظيمة لسوق المال.

أكد أن السوق الأفريقية لديها العديد من الإمكانات التي تؤهلها لتحقيق النمو، ويتعين تنفيذ العديد من الإصلاحات، مشيرا إلي أن ضرورة نشر الثقافة المالية للمساهمة في النهوض بأسواق المال وتمويل النمو.

وشدد على ضرورة احتضان الجانب التكنولوجي لتحقيق معدلات النمو المطلوبة، والقضاء على الأمية المالية، لدى مختلف الشعوب لتحقيق الرخاء في الدول الأفريقية.

أوضح أن أسواق المال الأفريقية تحتاج إلى المزيد من العمل، لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الأفريقي، ونحتاج في قارتنا إلى دعم دور التكنولوجيا المالية، تخلفنا بشكل كبير عن العالم في مجال تكنولوجيا أسواق المال، ما يؤكد ضرورة القضاء على الأمية المالية.

استعرض رئيس البورصة عددًا من الركائز التي ينبغي أن تشكل أهداف العمل في المستقبل، هي التعريف بدور أسواق رأس المال، لتكون أكثر ديناميكية، ويجب على البورصات وجميع الأطراف ذات العلاقة ألا يدخروا جهدا في توجيه هذه الرسالة، إلى جميع الفاعلين بالأسواق، لتعزيز الاعتماد على أسواق رأس المال في تعبئة الموارد وتدبير التمويلات.

أشار إلى أن من المهم محو الأمية المالية، والإدماج بشكل أفضل، وزيادة المدخرات في أفريقيا، ومكافحة الفقر، ويحظى عامل نشر الثقافة المالية بأهمية قصوى في تعبئة الموارد، وزيادة معدلات المشاركة في التنمية.

تابع أنه من الضروري تضمين الاقتصاد الموزاي والنمو الشامل، لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إصلاحه، ويمثل الاقتصاد الموزاي %60 في بعض البلدان الأفريقية، وأرى ضرورة في تعزيز الشمول المالي باعتباره معيارًا داعما يضفي الطابع الرسمي على اقتصادنا.

قال محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن النموالعالمي ارتفع خلال الفترة الأخيرة بفضل زخم التجارة والتصنيع، إلا أن نسبة الارتفاع في ذلك النمو لم تعد ذات أهمية مقارنة بأهمية جودة واستدامة هذا النمو الاقتصادي.

وأضاف أن العدالة في توزيع الثروة هي المعيار الحقيقي في قياس النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن اتفاق زعماء العالم في سبتمبر عام 2015 الماضي، على 17 هدفًا للتنمية المستدامة، ما تحتاجه أفريقيا في الوقت الراهن تحقيق نمو مستدام وعادل.

أوضح أن التنمية المستدامة تحتاج إلى بنية أساسية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية الاقتصاد العالمي لتحمل الصدمات الطارئة عن الأزمات المالية.

تابع أن تعزيزالخدمات المالية غير المصرفية في الأسواق الأفريقية بات ضروريا، لتحقيق الشمول المالي.

على صعيد السوق المحلية، أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس مقترحًا يشمل تغطية تأمينية للمستثمرين بسوق المال ضد المخاطر الناتجة عن أخطاء البحوث ودراسة تطوير منظومة المخاطر غير التجارية، عبر تقوية آليات حماية المستثمر.

أضاف أن الهيئة تدرس مع الجهات المختلفة لمناقشة قيد السندات وتنشيط تداوالها في سوق المال، كما تتعاون مع بنك التعمير الأوروبي على إعداد قواعد جديدة لسوق الدين المحلية.

أشار إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعتزم تأسيس صندوق لحماية المتعاملين في أسهم الشركات المقيدة من المخاطرغير التجارية، موضحا أن الأخيرة تدرس أطر تأسيس الصندوق وكيفية تمويله، رافضًا الإفصاح عن تفاصيل أكثر.

أضاف في تصريح لـ«المال»، أن الرقابة المالية تسعى لإلزام مراقبي الحسابات المعتمدين بتكوين بوليصة تأمينية، تستخدم حال تعويض الأخطاء التي يترتب عليها أضرار مالية.

من جهتها قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن الأسواق الناشئة في العالم تحتاج إلى 2.5 تريليون دولار، لتحقيق التنمية المستدامة في اقتصادياتها، أمر يصعب على الحكومات وحدها تحقيقة، ما يتطلب ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مشروعات التتمية.

أضافت خلال كلمتها التي قالتها نيابة عن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل في افتتاح المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ 21، الذي تستضيفه البورصة المصرية، أن مصر تطبق منذ شهور برنامج إصلاح اقتصادي طموح وجرى تنفيذ خطوات جادة فيه، بدأت تؤتي ثمارها على صعيد الاقتصاد.

أوضحت أن القارة الأفريقية تملك إمكانات ضخمة وكبيرة اقتصاديا، لكنها لا تستفيد إلا بالقليل من تلك الإمكانات، ما يظهر في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر يصل نهاية العام الجاري، إلى 60 مليار دولار، بما نسبته 3.4 في المائة من حجم الاستثمارات في العالم، وهو معدل لا يتناسب مع أحوال القارة الأفريقية وإمكاناتها الاقتصادية.

أشارت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى تحقيق التتمية المستدامة من خلال استغلال الإمكانات الاقتصادية، والاستثمار في الشعوب، وإعادة بناء المؤسسات المالية والاقتصادية، وفتح آفاق جديدة لاقتصاداتها، الأمر الذي بدأنا ننفذه في مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

أوضحت أن مصر قامت بإجراءات عديدة وجريئة للإصلاح الاقتصادي، سواء على صعيد تحسين البنية التشريعية والقانونية، وإصدار العديد من القوانين منها قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات وقانون سوق المال والبورصة، التي تسمح بخلق أنظمة مالية أكثر شمولا .

لفتت إلى أن حاجة الاقتصادات الأفريقية إلى شركات ومنتجات مالية، تزيد تلك الاقتصادات عمقا، وتعزز من فرص النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن مؤتمر الكوميسا الذي تستضيفه مصر في السابع من الشهر المقبل، يركز على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصادات.

قال أوسكار أونياما، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية، إن الاتحاد لديه أجندة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا، وقمنا بمناقشة متطلبات التحول الاقتصادي من خلال أفضل الممارسات وضرورة أن يكون هناك أسواقا إفريقية تتوافق مع متطلبات المستثمرين العالميين.

أضاف أن أسواق رأس المال في أفريقيا يجب أن تكون مكملة للاقتصادات، وتساعد في توفير الفرص الاستثمارية، لكن هناك تحديات كبيرة، وهناك دولا أفريقية تأثرت بشكل كبير بانخفاض النمو الاقتصادي، لبعض الدول الأخرى مثل الصين، لكن في نفس الوقت هناك دولا أفريقية أحدثت تنوعا في اقتصادها، وقامت بتحسين بنيتها التحتية، والتكنولوجية، والصحة، والتعليم، ما عزز من فرص نمو الاستثمارات لديها.

قال إن ديناميكية الاقتصاد الأفريقي تغيرت عما كانت عليه في الماضي، من خلال التركيز على الابتكارات والتكنولوجيا الرقمية، التي تسهم في نمو الصناعات ومنها سوق المال، وفي ظل التوقعات بمضاعفة تعداد السكان في أفريقيا بحلول 2050 فإن هذا يتطلب المزيد من الاستعدادات في مجال البنية التحتية والتكنولوجية .

أوضح أن أفريقيا بها مليار هاتف محمول، وهناك زيادة كبيرة في مجال تحويل الأموال عبر المحمول، وتحتاج أفريقيا إلى مواكبة هذا التطور التكنولوجي، بما ينعكس على أنشطة الخدمات المالية وأسواق المال في القارة.

أشار إلى أن على القارة الأفريقية أن تواكب التطورات العالمية لمواجهة المخاطر الاقتصادية والسياسية، حتى يكون هناك جذبًا للاستثمار، لافتا إلى أن 341 مليون فرد في أفريقيا يعيشون في مستوى منخفض.

أشاد بالدور الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في مساعدة الاقتصادات، والشركات الصغيرة، لكن يبقى هناك ضرورة لخلق كيانات مالية واستثمارية كبرى في أفريقيا.

في ختام كلمته، قال إنه ليس من المقبول أن يكون في القارة الأفريقية 27 بورصة فقط، مقارنة بعدد الدول الأفريقية الذي يزيد عن 50 دولة.