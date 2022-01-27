مستغلًا مواقع التواصل الاجتماعي.. ضبط نصاب جمع 2.5 مليون جنيه من التبرعات

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخص من -محافظة الدقهلية- متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إدارة صفحة على موقع “فيس بوك” لجمع التبرعات، وصلت إلى 2.5 مليون جنيه.

تعود الواقعة، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة الجمالية بمحافظة الدقهلية- يتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية من خلال إنشاء صفحة على موقع “فيس بوك”، ويدعوا الأشخاص للتبرع لبعض الحالات الإنسانية والتي تنشر فيديوهات لها على صفحته المشار إليها، وتلقيه عقب ذلك تحويلات بالعملة الأجنبية من بعض الأشخاص على حسابه بأحد البنوك، ثم يستبدلها إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية، بالمخالفة لأحكام القانون، والاستيلاء على قيمة تلك المبالغ لنفسه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين ما يعادل قرابة 2,5 مليون جنيه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال.