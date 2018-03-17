مستغلا إصابة كين وأجويرو.. صلاح ينفرد بصدارة هدافى البريمييرليج

على المصرى استغل الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، إصابة الإنجليزى هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.وسجل محمد صلاح هدفى الريدز بمرمى واتفورد، فى الدقيقتين 4 و43 خل

على المصرى

استغل الدولى المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، إصابة الإنجليزى هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، والأرجنتينى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، لينفرد بصدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.

وسجل محمد صلاح هدفى الريدز بمرمى واتفورد، فى الدقيقتين 4 و43 خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الأسبوع الواحد والثلاثون من البريمييرليج، لينفرد صلاح بصدارة هدافي المسابقة، بعدما رفع رصيده لـ 26 هدف.

وتوقف رصيد هارى كين مع توتنهام عند 24 هدف، ولن يعود للمشاركة مع السبيرز، حتى أبريل المقبل، بسبب الإصابة التي تعرض لها، في الجولة الماضية من المسابقة،

ويأتي سيرجيو أجويرو، نجم الستيزن، فى المركز الثالث برصيد 21 هدفا، علما بأن الأرجنتيني يبتعد هو الآخر عن المباريات للإصابة.