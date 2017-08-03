سيـــاســة

مستشفي الحلمية العسكرى يستضيف خبير بريطانى فى جراحات العظام

بدور إبراهيم :يستضيف مستشفي القوات المسلحة بالحلمية، خبير جراحة العظام (كاحل وقدم)، البريطانى وجيه موسى، فى الفترة من 5 وحتى 9  أغسطس الجارى.
3 أغسطس، 2017 3 أغسطس، 2017

شارك الخبر مع أصدقائك

بدور إبراهيم :

يستضيف مستشفي القوات المسلحة بالحلمية، خبير جراحة العظام (كاحل وقدم)، البريطانى وجيه موسى، فى الفترة من 5 وحتى 9  أغسطس الجارى.

شارك الخبر مع أصدقائك

اقرأ أيضاً