مستشفي الحلمية العسكرى يستضيف خبير بريطانى فى جراحات العظام

سيـــاســة مستشفي الحلمية العسكرى يستضيف خبير بريطانى فى جراحات العظامبدور إبراهيم :يستضيف مستشفي القوات المسلحة بالحلمية، خبير جراحة العظام (كاحل وقدم)، البريطانى وجيه موسى، فى الفترة من 5 وحتى 9 أغسطس الجارى. 3 أغسطس، 2017 3 أغسطس، 2017 شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر بدور إبراهيم :يستضيف مستشفي القوات المسلحة بالحلمية، خبير جراحة العظام (كاحل وقدم)، البريطانى وجيه موسى، فى الفترة من 5 وحتى 9 أغسطس الجارى.شارك هذا الموضوع:اضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة) شارك الخبر شارك الخبر مع أصدقائك شارك الخبر